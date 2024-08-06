«Ну когда это кончится?»: Корнеев раскритиковал Песьякова за игру со «Спартаком»

Игорь Корнеев остался недоволен действиями вратаря «Крыльев Советов» Сергея Песьякова в матче 3-го тура РПЛ против «Спартака».

«Я не знаю, в какой футбольной жизни живет Песьяков. Вот то, что он делал с «Ростовом», он делает и в «Крыльях Советов», убивая команду.

После гола Угальде у Песьякова был еще момент, когда он отдавал такой же пас… Ну это что? Он совсем не учится? Был «Ростов»… Ну когда это кончится?

Такие розыгрыши можно делать, но не когда тебя прессингует человек и находится у тебя за спиной. Для меня это непонятно», – сказал Корнеев.