В «Спартаке» объяснили отсутствие Дуарте, Зобнина и Игнатова в заявке на матч с «Крыльями»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о футболистах, которые пропустят игру 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

В заявке на матч не оказалось защитника Алексиса Дуарте, а также хавбеков Романа Зобнина и Михаила Игнатова.

«Дуарте пока работает с ограничениями, Игнатов приболел, Зобнин получил повреждение на тренировке», – сказал Зеленов.