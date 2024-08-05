В «Спартаке» объяснили отсутствие Дуарте, Зобнина и Игнатова в заявке на матч с «Крыльями»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о футболистах, которые пропустят игру 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
В заявке на матч не оказалось защитника Алексиса Дуарте, а также хавбеков Романа Зобнина и Михаила Игнатова.
«Дуарте пока работает с ограничениями, Игнатов приболел, Зобнин получил повреждение на тренировке», – сказал Зеленов.
- Также на матч не приехал отстраненный форвард Александр Соболев.
- «Спартак» примет «Крылья» сегодня в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Чемпионат»