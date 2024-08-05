Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кирьяков жестко высказался о трансгендерах на Олимпиаде

5 августа 2024, 14:59

Бывший динамовец Сергей Кирьяков резко осудил события на Олимпийских Играх.

  • Соревнования проходят в Париже.
  • Российские спортсмены смогли поехать туда только в качестве нейтральных атлетов.

«Я в курсе всего, что происходит на Олимпиаде. Наблюдаю за всеми этими моментами с негативной иронией. Жалко и зрителей, которые смотрят всю эту фигню, и спортсменов, оказавшихся в такой ситуации.

Жалко девчонок-боксеров, которые выходят биться против трансгендеров. Даже не знаю, как это назвать. Грязь это все. Европа просто другая, они не такие, как мы. Я давно говорю, что мы абсолютно разные люди и к каким-то моментам относимся совсем по-разному.

Я как никто другой знаю, что такое Европа, на моих глазах начали появляться все эти трансгендерные дела. При мне в 2000-х мэр Берлина признался в том, что он гей и гордится этим, хотя для меня геи и трансгендеры – одни и те же люди.

Не думаю, что нам надо истерить по этому поводу, просто можно высказывать свое мнение о том, что мы не согласны с такой постановкой вопроса.

Мы созваниваемся с друзьями в Германии, они тоже против, но ничего сделать не могут. Если бы у нас пошла волна трансгендерной пропаганды, полстраны встало бы и крушило все. А там такого нет, они не такие, как мы», – сказал Кирьяков.

«международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.

Еще по теме:
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб 1
Головину дали совет, как быть с вариантами в России
«Едет заканчивать с футболом»: на Сперцяне поставили крест 22
Источник: «РБ Спорт»
Олимпиада Кирьяков Сергей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
1
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
Плата – о срыве трансфера в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
7
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Все новости
Все новости
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Канчельскис: «Переход в «Спартак» будет для Головина понижением в классе»
12:50
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
7
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Тренер «Баварии» высказался о первом голе Мусиалы, терявшего сознание в прошлых матчах
10:32
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
Мбаппе отреагировал на критику своих действий без мяча
10:08
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
5
Фабрегас оценил разгромную победу «Комо» в дебютном матче Лиги чемпионов
09:42
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
13
Тренер «МЮ» похвалил «Сабах» после разгрома 4:0
08:46
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
23
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
14
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+