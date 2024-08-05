Кирьяков жестко высказался о трансгендерах на Олимпиаде

Бывший динамовец Сергей Кирьяков резко осудил события на Олимпийских Играх.

Соревнования проходят в Париже.

Российские спортсмены смогли поехать туда только в качестве нейтральных атлетов.

«Я в курсе всего, что происходит на Олимпиаде. Наблюдаю за всеми этими моментами с негативной иронией. Жалко и зрителей, которые смотрят всю эту фигню, и спортсменов, оказавшихся в такой ситуации.

Жалко девчонок-боксеров, которые выходят биться против трансгендеров. Даже не знаю, как это назвать. Грязь это все. Европа просто другая, они не такие, как мы. Я давно говорю, что мы абсолютно разные люди и к каким-то моментам относимся совсем по-разному.

Я как никто другой знаю, что такое Европа, на моих глазах начали появляться все эти трансгендерные дела. При мне в 2000-х мэр Берлина признался в том, что он гей и гордится этим, хотя для меня геи и трансгендеры – одни и те же люди.

Не думаю, что нам надо истерить по этому поводу, просто можно высказывать свое мнение о том, что мы не согласны с такой постановкой вопроса.

Мы созваниваемся с друзьями в Германии, они тоже против, но ничего сделать не могут. Если бы у нас пошла волна трансгендерной пропаганды, полстраны встало бы и крушило все. А там такого нет, они не такие, как мы», – сказал Кирьяков.

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