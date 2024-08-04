Газзаев оценил разгромную победу «Зенита» над «Ростовом»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на крупную победу «Зенита» над «Ростовом».

Команда Сергея Семака выиграла со счетом 5:0. Петербуржцы забили в трех турах 13 голов и не пропустили ни одного.

«Впечатления остались только от «Зенита». Он показал просто подавляющее преимущество над соперником, практически в каждом эпизоде матча. Команда на старте чемпионата показывает невероятную тактическую гибкость, слаженные командные действия и индивидуальные качества.

После такой уверенной победы со счетом 5:0 хочется еще раз сказать, что уже просматривается гегемония команды по началу чемпионата. Если «Зенит» продолжит выступать на таком же уровне и показывать такую зрелищную игру на протяжении всего сезона, тогда всем будет очень сложно с ним конкурировать», – сказал Газзаев.