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Газзаев оценил разгромную победу «Зенита» над «Ростовом»

4 августа 2024, 19:49
6

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на крупную победу «Зенита» над «Ростовом».

Команда Сергея Семака выиграла со счетом 5:0. Петербуржцы забили в трех турах 13 голов и не пропустили ни одного.

«Впечатления остались только от «Зенита». Он показал просто подавляющее преимущество над соперником, практически в каждом эпизоде матча. Команда на старте чемпионата показывает невероятную тактическую гибкость, слаженные командные действия и индивидуальные качества.

После такой уверенной победы со счетом 5:0 хочется еще раз сказать, что уже просматривается гегемония команды по началу чемпионата. Если «Зенит» продолжит выступать на таком же уровне и показывать такую зрелищную игру на протяжении всего сезона, тогда всем будет очень сложно с ним конкурировать», – сказал Газзаев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Газзаев Валерий
Комментарии (6)
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Дубина
1722790493
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2957innocent
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