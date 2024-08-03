Семак заявил, что поражения у «Зенита» тоже будут

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после победы в 3-м туре РПЛ над «Ростовом» (5:0).

У «Зенита» на старте сезона 4 победы подряд.

«Матчи по-разному складываются. Сейчас хорошо ребята играют, игры складываются удачно для нас. Но понятно, что не всегда так будет. Будут и победы, и поражения. Хотелось бы, чтобы их не было, или было как можно меньше. Нужно работать. У нас фокус – это то что мы делаем на тренировках, как мы играем в официальных матчах. Мы отталкиваемся от этого.

А сколько мы будем забивать, когда будем забивать, это уже второй вопрос. Хочется всем болельщикам, и нам тоже, чтобы команда играла ярче, забивала больше мячей. Но не всегда так получается. Мы работаем, сыграли два-три успешных матча, и все дифирамбы поют. Проиграли две игры, уже вектор в другую сторону. Это часть жизни и часть нашей работы, мы к этому уже привыкли», – сказал Семак.

Команда лидирует в РПЛ.

Следующий соперник – «Динамо» (10 августа).

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?