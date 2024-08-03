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  • Семак прокомментировал возможность ухода Глушенкова в европейский клуб

Семак прокомментировал возможность ухода Глушенкова в европейский клуб

3 августа 2024, 21:45
13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:0) сказал, что не боится возможного интереса европейских клубов к нападающему петербуржцев Максиму Глушенкову.

– Хорошая игра и в обороне, и в атаке. Оборонялись надежно, за исключением стандартных положений. С высокорослыми игроками соперника не всегда справлялись. В остальном – забили хорошие мячи и использовали пространство, которое у нас было. Поздравляю ребят и болельщиков с победой! Сегодня порадуемся, а завтра будем готовиться к следующему туру.

– Согласны ли вы, что «Зенит» сильно преобразился в сравнении с прошлым сезоном?

– Не согласен. Матчи складываются по‑разному. Сейчас хорошо играем, игры складываются удачно. Понятно, что так будет не всегда. Будут и победы, и поражения. Нужно работать. Для нас фокус – на тренировках и официальных матчах. Хочется, чтобы команды играли ярче и забивали больше голов, но не всегда так получается.

– Не боитесь, что за Глушенковым придут европейские клубы?

– Что нам бояться? Надо работать, а там посмотрим. За любым могут прийти. Если у игрока есть мотивация перейти, а предложение будет устраивать клуб, мы же не можем его держать. Мы рады, если игроки будут переходить в сильные клубы.

  • В этом матче Глушенков забил 3 гола и сделал 1 передачу. Всего на его счету 6 голов в нынешнем чемпионате России.
  • Летом форвард перешел в «Зенит» из «Локомотива».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Глушенков Максим Семак Сергей
Комментарии (13)
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Garrincha58
1722712074
время покажет, а сейчас нет смысла вести такие разговоры
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acor94
1722712477
Это ты Венделю скажи, да Клаве, не может держать))
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BRO_football
1722713816
Началось! Несколько успешных матчей и все уже об европейских клубах заговорили!
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NewLife
1722715520
Какие же мелочные недоумки работают на газпром тв.
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Мики Пирсон
1722717459
Рановато об этом говорить. Но если уйдёт , то я думаю будет неплохо . Рыба ищет где глубже, а человек где лучше.Если уйдёт - опыта наберётся , в сборной потом пригодится.
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evgevg13
1722734540
И вообще: пора Зениту прогрессировать. Перейти в чемпионат Финляндии.
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Бригадный
1722748017
А почему "Зениту" не стать великим клубом мирового уровня? Все задатки и предпосылки для этого есть.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1722763743
"За любым могут придти"))). Сергей Богданович, что у вас в мыслях, 37 год?
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