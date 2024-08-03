Семак прокомментировал возможность ухода Глушенкова в европейский клуб

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:0) сказал, что не боится возможного интереса европейских клубов к нападающему петербуржцев Максиму Глушенкову.

– Хорошая игра и в обороне, и в атаке. Оборонялись надежно, за исключением стандартных положений. С высокорослыми игроками соперника не всегда справлялись. В остальном – забили хорошие мячи и использовали пространство, которое у нас было. Поздравляю ребят и болельщиков с победой! Сегодня порадуемся, а завтра будем готовиться к следующему туру.

– Согласны ли вы, что «Зенит» сильно преобразился в сравнении с прошлым сезоном?

– Не согласен. Матчи складываются по‑разному. Сейчас хорошо играем, игры складываются удачно. Понятно, что так будет не всегда. Будут и победы, и поражения. Нужно работать. Для нас фокус – на тренировках и официальных матчах. Хочется, чтобы команды играли ярче и забивали больше голов, но не всегда так получается.

– Не боитесь, что за Глушенковым придут европейские клубы?

– Что нам бояться? Надо работать, а там посмотрим. За любым могут прийти. Если у игрока есть мотивация перейти, а предложение будет устраивать клуб, мы же не можем его держать. Мы рады, если игроки будут переходить в сильные клубы.

В этом матче Глушенков забил 3 гола и сделал 1 передачу. Всего на его счету 6 голов в нынешнем чемпионате России.

Летом форвард перешел в «Зенит» из «Локомотива».

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