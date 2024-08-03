Четвертый тур Первой Лиги между «Родиной» и «КАМАЗом» пройдет на стадионе «Сапсан Арена» 4 августа 2024 года. Обе команды имеют разную форму и результаты в начале сезона. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «Родина»

Форма : В последних 5 играх «Родина» забила 6 голов и не пропустила ни одного, показывая отличную оборону и достаточную результативность в атаке.

: В последних 5 играх «Родина» забила 6 голов и не пропустила ни одного, показывая отличную оборону и достаточную результативность в атаке. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.20 за игру, а пропускают они в среднем 0.00 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Аланией» (1-0)

Победа над «СКА Хабаровск» (1-0)

Ничья с «Балтикой» (0-0)

Победа над «Локомотивом» (1-0) в товарищеском матче

Победа над «Нефтехимиком» (3-0)

«Родина» не проигрывает в 5 последних матчах и не пропускает в 5 последних матчах, что говорит о хорошей форме команды под руководством Владимира Газзаева.

Анализ команды «КАМАЗ»

Форма : В последних 5 играх «КАМАЗ» забил 2 гола и пропустил 5, показывая слабую результативность и среднюю оборону.

: В последних 5 играх «КАМАЗ» забил 2 гола и пропустил 5, показывая слабую результативность и среднюю оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 0.40 за игру, а пропускают они в среднем 1.00 гола за игру.

Недавние результаты:

Поражение от «Сокола» (0-1)

Поражение от «Арсенала Тула» (0-1)

Поражение от «Енисея» (1-2)

Победа над «Черноморцем» (1-0) в товарищеском матче

Поражение от «Черноморца» (0-1) в товарищеском матче

«КАМАЗ» проигрывает в 6 последних матчах в рамках турнира и пропускает в 7 последних матчах, что указывает на проблемы в обороне и слабую атакующую игру.

Личные встречи

В последних личных встречах между этими командами:

12.05.2024 : «КАМАЗ» 1-3 «Родина»

: «КАМАЗ» 1-3 «Родина» 02.10.2023 : «Родина» 1-0 «КАМАЗ»

: «Родина» 1-0 «КАМАЗ» 22.04.2023 : «Родина» 2-2 «КАМАЗ»

: «Родина» 2-2 «КАМАЗ» 01.10.2022: «КАМАЗ» 2-0 «Родина»

«Родина» показывает более успешные результаты в последних встречах с «КАМАЗом».

Прогноз на матча

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Родина» выглядит явным фаворитом. Команда показывает отличную оборону и стабильность в атаках, в то время как «КАМАЗ» испытывает значительные проблемы как в обороне, так и в атаке.

Рекомендация: Победа хозяев («Родина») за коэффициент 1.75



