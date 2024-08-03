Четвертый тур Первой Лиги между «Родиной» и «КАМАЗом» пройдет на стадионе «Сапсан Арена» 4 августа 2024 года. Обе команды имеют разную форму и результаты в начале сезона. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.
Анализ команды «Родина»
- Форма: В последних 5 играх «Родина» забила 6 голов и не пропустила ни одного, показывая отличную оборону и достаточную результативность в атаке.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.20 за игру, а пропускают они в среднем 0.00 гола за игру.
Недавние результаты:
- Победа над «Аланией» (1-0)
- Победа над «СКА Хабаровск» (1-0)
- Ничья с «Балтикой» (0-0)
- Победа над «Локомотивом» (1-0) в товарищеском матче
- Победа над «Нефтехимиком» (3-0)
«Родина» не проигрывает в 5 последних матчах и не пропускает в 5 последних матчах, что говорит о хорошей форме команды под руководством Владимира Газзаева.
Анализ команды «КАМАЗ»
- Форма: В последних 5 играх «КАМАЗ» забил 2 гола и пропустил 5, показывая слабую результативность и среднюю оборону.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 0.40 за игру, а пропускают они в среднем 1.00 гола за игру.
Недавние результаты:
- Поражение от «Сокола» (0-1)
- Поражение от «Арсенала Тула» (0-1)
- Поражение от «Енисея» (1-2)
- Победа над «Черноморцем» (1-0) в товарищеском матче
- Поражение от «Черноморца» (0-1) в товарищеском матче
«КАМАЗ» проигрывает в 6 последних матчах в рамках турнира и пропускает в 7 последних матчах, что указывает на проблемы в обороне и слабую атакующую игру.
Личные встречи
В последних личных встречах между этими командами:
- 12.05.2024: «КАМАЗ» 1-3 «Родина»
- 02.10.2023: «Родина» 1-0 «КАМАЗ»
- 22.04.2023: «Родина» 2-2 «КАМАЗ»
- 01.10.2022: «КАМАЗ» 2-0 «Родина»
«Родина» показывает более успешные результаты в последних встречах с «КАМАЗом».
Прогноз на матча
Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Родина» выглядит явным фаворитом. Команда показывает отличную оборону и стабильность в атаках, в то время как «КАМАЗ» испытывает значительные проблемы как в обороне, так и в атаке.
Рекомендация: Победа хозяев («Родина») за коэффициент 1.75