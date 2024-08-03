Третий тур Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Краснодаром» пройдет на стадионе «Факел» 4 августа 2024 года. Обе команды показывают разные результаты на старте сезона. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «Факел»

Форма : В последних 5 играх «Факел» забил 3 гола и пропустил 10, показывая слабую результативность и ненадежную оборону.

: В последних 5 играх «Факел» забил 3 гола и пропустил 10, показывая слабую результативность и ненадежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 0.60 за игру, а пропускают они в среднем 2.00 гола за игру.

Недавние результаты:

Поражение от «Зенита» (0-3) в Кубке России

Поражение от «Акрона» (0-2)

Поражение от «Динамо» (1-3)

Победа над «Арсеналом Тула» (2-1) в товарищеском матче

Поражение от «Ростова» (0-1) в товарищеском матче

«Факел» проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 5 последних матчах, что указывает на проблемы в обороне и атаке.

Анализ команды «Краснодар»

Форма : В последних 5 играх «Краснодар» забил 7 голов и пропустил 7, показывая сбалансированную игру в атаке и обороне.

: В последних 5 играх «Краснодар» забил 7 голов и пропустил 7, показывая сбалансированную игру в атаке и обороне. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.40 за игру, а пропускают они в среднем 1.40 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «ЦСКА» (1-0) в Кубке России

Ничья с «Динамо Махачкала» (0-0)

Ничья с «Ахматом» (1-1)

Поражение от «Зенита» (2-4) в Суперкубке

Победа над «Ростовом» (3-2) в товарищеском матче

«Краснодар» не проигрывает в 4 последних матчах в РПЛ и показывает стабильные результаты как в атаке, так и в обороне.

Личные встречи

В последних личных встречах между этими командами:

19.04.2024 : «Краснодар» 2-0 «Факел»

: «Краснодар» 2-0 «Факел» 25.08.2023 : «Факел» 0-0 «Краснодар»

: «Факел» 0-0 «Краснодар» 05.11.2022 : «Факел» 3-3 «Краснодар»

: «Факел» 3-3 «Краснодар» 17.07.2022 : «Краснодар» 2-2 «Факел»

: «Краснодар» 2-2 «Факел» 17.07.2011: «Факел» 2-1 «Краснодар» (Кубок России)

«Краснодар» показывает более успешные результаты в последних встречах с «Факелом».

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Краснодар» выглядит более сильным и стабильным соперником. Команда показывает сбалансированную игру в атаке и обороне, в то время как «Факел» испытывает значительные проблемы в обоих аспектах игры.

Рекомендация: Победа гостей («Краснодар») за коэффициент 1.85