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«Факел» – «Кранодар»: прогноз на матч 3 тура РПЛ, 4 августа

3 августа 2024, 12:16

Третий тур Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Краснодаром» пройдет на стадионе «Факел» 4 августа 2024 года. Обе команды показывают разные результаты на старте сезона. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «Факел»

  • Форма: В последних 5 играх «Факел» забил 3 гола и пропустил 10, показывая слабую результативность и ненадежную оборону.
  • Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 0.60 за игру, а пропускают они в среднем 2.00 гола за игру.

Недавние результаты:

  • Поражение от «Зенита» (0-3) в Кубке России
  • Поражение от «Акрона» (0-2)
  • Поражение от «Динамо» (1-3)
  • Победа над «Арсеналом Тула» (2-1) в товарищеском матче
  • Поражение от «Ростова» (0-1) в товарищеском матче

«Факел» проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 5 последних матчах, что указывает на проблемы в обороне и атаке.

Анализ команды «Краснодар»

  • Форма: В последних 5 играх «Краснодар» забил 7 голов и пропустил 7, показывая сбалансированную игру в атаке и обороне.
  • Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.40 за игру, а пропускают они в среднем 1.40 гола за игру.

Недавние результаты:

  • Победа над «ЦСКА» (1-0) в Кубке России
  • Ничья с «Динамо Махачкала» (0-0)
  • Ничья с «Ахматом» (1-1)
  • Поражение от «Зенита» (2-4) в Суперкубке
  • Победа над «Ростовом» (3-2) в товарищеском матче

«Краснодар» не проигрывает в 4 последних матчах в РПЛ и показывает стабильные результаты как в атаке, так и в обороне.

Личные встречи

В последних личных встречах между этими командами:

  • 19.04.2024: «Краснодар» 2-0 «Факел»
  • 25.08.2023: «Факел» 0-0 «Краснодар»
  • 05.11.2022: «Факел» 3-3 «Краснодар»
  • 17.07.2022: «Краснодар» 2-2 «Факел»
  • 17.07.2011: «Факел» 2-1 «Краснодар» (Кубок России)

«Краснодар» показывает более успешные результаты в последних встречах с «Факелом».

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Краснодар» выглядит более сильным и стабильным соперником. Команда показывает сбалансированную игру в атаке и обороне, в то время как «Факел» испытывает значительные проблемы в обоих аспектах игры.

Рекомендация: Победа гостей («Краснодар») за коэффициент 1.85

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Факел
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