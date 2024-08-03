Четвертый тур Первой Лиги между «Торпедо» и «Чайкой» пройдет на стадионе «Арена-Химки» 3 августа 2024 года. Оба клуба находятся в отличной форме и занимают высокие места в турнирной таблице после первых трех туров. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.
Анализ команды «Торпедо»
- Форма: В последних 5 играх «Торпедо» забило 9 голов и пропустило 4, показывая хорошую результативность и надежную оборону.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.80 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.
Недавние результаты:
- Победа над «Енисеем» (1-0)
- Ничья с «Ротором» (1-1)
- Победа над «СКА Хабаровск» (4-0)
- Ничья с «Челябинском» (1-1)
- Ничья с «Аланией» (1-1)
«Торпедо» не проигрывает в 6 последних матчах и забивает в каждом из них, что говорит о стабильности в атаке и обороне.
Анализ команды «Чайка»
- Форма: В последних 5 играх «Чайка» забила 11 голов и пропустила 3, демонстрируя отличную результативность и надежную защиту.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.20 за игру, а пропускают они в среднем 0.60 гола за игру.
Недавние результаты:
- Победа над «Нефтехимиком» (4-0)
- Победа над «Черноморцем» (2-1)
- Ничья с «Соколом» (1-1)
- Ничья с «Динамо Махачкала» (1-1)
- Победа над «Новосибирском» (3-0)
«Чайка» не проигрывает в 6 последних матчах и забивает в каждом из них, что указывает на сильную атаку и надежную оборону.
Личные встречи
Поледние 5 личных встреч между командами:
- 01.02.2022: «Чайка» 1-1 «Торпедо» (Товарищеский матч)
- 26.08.2021: «Чайка» 1-0 «Торпедо» (Кубок России)
- 06.03.2021: «Торпедо» 1-2 «Чайка» (Первая Лига)
- 09.09.2020: «Чайка» 1-2 «Торпедо» (Первая Лига)
- 23.10.2019: «Торпедо» 2-1 «Чайка» (Первая Лига)
Прогноз на матч
Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, обе команды показывают отличные результаты и находятся в хорошей форме. Однако «Чайка» демонстрирует более высокую результативность и надежность в обороне. Кроме того, «Чайка» занимает 2 место в турнирной таблице и показывает лучшую разницу мячей.
Рекомендация: Победа гостей («Чайка») за коэффициент 2.50