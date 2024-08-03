Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Торпедо» – «Чайка»: прогноз на матч 3 тура ФНЛ, 3 августа

3 августа 2024, 10:53

Четвертый тур Первой Лиги между «Торпедо» и «Чайкой» пройдет на стадионе «Арена-Химки» 3 августа 2024 года. Оба клуба находятся в отличной форме и занимают высокие места в турнирной таблице после первых трех туров. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «Торпедо»

  • Форма: В последних 5 играх «Торпедо» забило 9 голов и пропустило 4, показывая хорошую результативность и надежную оборону.
  • Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.80 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.

Недавние результаты:

  • Победа над «Енисеем» (1-0)
  • Ничья с «Ротором» (1-1)
  • Победа над «СКА Хабаровск» (4-0)
  • Ничья с «Челябинском» (1-1)
  • Ничья с «Аланией» (1-1)

«Торпедо» не проигрывает в 6 последних матчах и забивает в каждом из них, что говорит о стабильности в атаке и обороне.

Анализ команды «Чайка»

  • Форма: В последних 5 играх «Чайка» забила 11 голов и пропустила 3, демонстрируя отличную результативность и надежную защиту.
  • Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.20 за игру, а пропускают они в среднем 0.60 гола за игру.

Недавние результаты:

  • Победа над «Нефтехимиком» (4-0)
  • Победа над «Черноморцем» (2-1)
  • Ничья с «Соколом» (1-1)
  • Ничья с «Динамо Махачкала» (1-1)
  • Победа над «Новосибирском» (3-0)

«Чайка» не проигрывает в 6 последних матчах и забивает в каждом из них, что указывает на сильную атаку и надежную оборону.

Личные встречи

Поледние 5 личных встреч между командами:

  • 01.02.2022: «Чайка» 1-1 «Торпедо» (Товарищеский матч)
  • 26.08.2021: «Чайка» 1-0 «Торпедо» (Кубок России)
  • 06.03.2021: «Торпедо» 1-2 «Чайка» (Первая Лига)
  • 09.09.2020: «Чайка» 1-2 «Торпедо» (Первая Лига)
  • 23.10.2019: «Торпедо» 2-1 «Чайка» (Первая Лига)

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, обе команды показывают отличные результаты и находятся в хорошей форме. Однако «Чайка» демонстрирует более высокую результативность и надежность в обороне. Кроме того, «Чайка» занимает 2 место в турнирной таблице и показывает лучшую разницу мячей.

Рекомендация: Победа гостей («Чайка») за коэффициент 2.50

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Чайка Торпедо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
Плата – о срыве трансфера в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
6
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
13
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
3
Все новости
Все новости
Аленичев может вернуться к работе тренером впервые за 7 лет
Вчера, 21:32
3
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
Вчера, 10:18
29
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
9 сентября
1
Экс-главный тренер «Спартака» ушел из тульского «Арсенала»
9 сентября
ФотоЛидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
9 сентября
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
8 сентября
1
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
8 сентября
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
5
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
8 сентября
18
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
8 сентября
5
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ
8 сентября
1
ФотоКлуб Первой лиги пополнился 28-м новобранцем в летнее трансферное окно
7 сентября
ФотоМосковский клуб подписал игрока сборной Беларуси
7 сентября
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
7 сентября
1
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
6 сентября
8
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
6 сентября
16
ВидеоПутин открыл стадион «Торпедо»
6 сентября
18
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
5 сентября
15
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
5 сентября
1
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
5 сентября
2
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
5 сентября
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
4 сентября
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
4 сентября
10
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
2
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+