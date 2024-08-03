Четвертый тур Первой Лиги между «Торпедо» и «Чайкой» пройдет на стадионе «Арена-Химки» 3 августа 2024 года. Оба клуба находятся в отличной форме и занимают высокие места в турнирной таблице после первых трех туров. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «Торпедо»

Форма : В последних 5 играх «Торпедо» забило 9 голов и пропустило 4, показывая хорошую результативность и надежную оборону.

: В последних 5 играх «Торпедо» забило 9 голов и пропустило 4, показывая хорошую результативность и надежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.80 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Енисеем» (1-0)

Ничья с «Ротором» (1-1)

Победа над «СКА Хабаровск» (4-0)

Ничья с «Челябинском» (1-1)

Ничья с «Аланией» (1-1)

«Торпедо» не проигрывает в 6 последних матчах и забивает в каждом из них, что говорит о стабильности в атаке и обороне.

Анализ команды «Чайка»

Форма : В последних 5 играх «Чайка» забила 11 голов и пропустила 3, демонстрируя отличную результативность и надежную защиту.

: В последних 5 играх «Чайка» забила 11 голов и пропустила 3, демонстрируя отличную результативность и надежную защиту. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.20 за игру, а пропускают они в среднем 0.60 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Нефтехимиком» (4-0)

Победа над «Черноморцем» (2-1)

Ничья с «Соколом» (1-1)

Ничья с «Динамо Махачкала» (1-1)

Победа над «Новосибирском» (3-0)

«Чайка» не проигрывает в 6 последних матчах и забивает в каждом из них, что указывает на сильную атаку и надежную оборону.

Личные встречи

Поледние 5 личных встреч между командами:

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, обе команды показывают отличные результаты и находятся в хорошей форме. Однако «Чайка» демонстрирует более высокую результативность и надежность в обороне. Кроме того, «Чайка» занимает 2 место в турнирной таблице и показывает лучшую разницу мячей.

Рекомендация: Победа гостей («Чайка») за коэффициент 2.50