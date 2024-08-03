В «Бенфике» подтвердили трансфер своего самого дорогого футболиста в «ПСЖ»

Президент «Бенфики» Руй Кошта анонсировал топ-трансфер.

Он подтвердил, что опорный полузащитник Жоау Невеш продолжит карьеру в «ПСЖ».

«Я знаю Невеша с десяти лет. Его уход никого не радует, особенно меня, но людям нужно понять, что мы ищем лучшее решение для обеих сторон.

Никому это не нравится, но клуб не может упускать 70-миллионные трансферы. Мы долгое время откладывали сделку, отклонили первые предложения, но дошли до определенных цифр, при которых она стала неизбежна.

Я понимаю критику, мне тоже горько. Грустно, когда уходят лучшие, но этот вопрос обсуждается уже 30 лет. Все согласны с тем, что Португалия – это страна-продавец, но при продаже всем больно», – сказал Кошта.