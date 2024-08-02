В «Зените» ответили на вопрос о продлении контракта с Бакаевым

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев не исключил, что соглашение с Зелимханом Бакаевым будет продлено.

Сегодня полузащитник перешел из петербургского клуба в «Химки» на правах аренды.

«Контракт Бакаева с «Зенитом» оканчивается одновременно с завершением аренды в «Химках». Позже посмотрим, будем ли продлевать с ним соглашение», – сказал Медведев.

Прошлый сезон Бакаев провел в аренде в «Аль-Вахде».

В ОАЭ он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

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