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В «Зените» ответили на вопрос о продлении контракта с Бакаевым

2 августа 2024, 20:44
2

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев не исключил, что соглашение с Зелимханом Бакаевым будет продлено.

Сегодня полузащитник перешел из петербургского клуба в «Химки» на правах аренды.

«Контракт Бакаева с «Зенитом» оканчивается одновременно с завершением аренды в «Химках». Позже посмотрим, будем ли продлевать с ним соглашение», – сказал Медведев.

  • Прошлый сезон Бакаев провел в аренде в «Аль-Вахде».
  • В ОАЭ он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Бакаев Зелимхан Медведев Александр
Комментарии (2)
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zigbert
1722663799
Химки его уровень. Выше своей головы он уже не прыгнет.
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alefreddy
1722673170
погнался за бабками теперь по арендам и скоро бутсы на гвоздь
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