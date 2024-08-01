Анчелотти спрогнозировал, кто выиграет «Золотой мяч» в 2024 году

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил, кого он считает фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.
«Думаю, выиграет Винисиус. Это талантливый молодой игрок с хорошим имиджем, который выиграл чемпионат и Лигу чемпионов, забив в финале.
Карвахаль и Беллингем тоже провели фантастический сезон. Родри? Фантастический полузащитник, один из лучших, и он очень стабилен», – сказал Анчелотти.
- Список номинантов обнародуют 4 сентября.
- Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже 28 октября.
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Источник: Madrid Xtra