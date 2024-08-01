Симонян: «Соболев не спартаковец, скатертью ему дорога»

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян высказался о ситуации с Александром Соболевым, который хочет уйти в «Зенит».
«Он не спартаковец, вот и все. Ему не стоит играть за «Спартак». И прошу вас, не жалейте о нем.
Если он не считает честью играть за «Спартак», скатертью дорога, все!» – заявил Симонян.
- Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- Рыночная стоимость нападающего – 7,5 млн евро.
- С 23 июля он отстранен от тренировок с основой.
Источник: «Спорт-Экспресс»