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Симонян: «Соболев не спартаковец, скатертью ему дорога»

1 августа 2024, 13:51
20

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян высказался о ситуации с Александром Соболевым, который хочет уйти в «Зенит».

«Он не спартаковец, вот и все. Ему не стоит играть за «Спартак». И прошу вас, не жалейте о нем.

Если он не считает честью играть за «Спартак», скатертью дорога, все!» – заявил Симонян.

  • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • Рыночная стоимость нападающего – 7,5 млн евро.
  • С 23 июля он отстранен от тренировок с основой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Симонян Никита
Комментарии (20)
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erybov1965
1722510412
С первой частью высказывания,согласен.А насчет дороги - скатертью,не согласен.Надо приучать наших футболеров, думать не только о "бабле".
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...уефан
1722512413
...у-у-х!!!...
Ответить
andr45
1722513103
СИМОНЯН «Скатертью дорога» в Тарасовку на индивидуальные тренировки, включающие в себя обязательными ежедневные двухразовые десятикилометровые кроссы с ускорениями по 200 и 400 м. Все нарушения тренировочного процесса и трудовой дисциплины карать штрафами от 10 000 (ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ) евро) Все тренировки снимать и еженедельно демонстрировать рассейским игрокам с указанием суммы штрафов, начисленных на Соболева.
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Цугундeр
1722513491
Окончательный вердикт. Хана морскому животному .(
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gennadiy
1722515463
Деньги для него всё, это лицо человека.Так воспитан. Закончит скоро где нибудь в Химках.
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Spartak_forv@
1722516026
Легенда все правильно говорит!
Ответить
val69
1722516789
Никита Палыч, всё по делу! Хорошо сказал!
Ответить
алдан2014
1722518747
Никита Палыч молодец,круче не сказать. Не спартаковец Соболев
Ответить
лёвчик
1722519006
как же хорошо сказал Великий человек ЧЕЛОВЕЧИЩЕ
Ответить
Myasko
1722522871
И возразить нечем
Ответить
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