Титов – об игре «Спартака» с «Динамо»: «Наконец-то увидел настоящую команду»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался об игре команды в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» (3:0).
«Наконец-то получился хороший отрезок матча: не вся игра, а лишь часть во втором тайме, когда команда играла в футбол и забивала хорошие голы. Я наконец-то увидел настоящую команду, и на это было приятно смотреть.
Из матча с «Оренбургом» я видел только отрывки, как и с «Химками». Но, вспоминая, сколько негатива было после первой игры сезона с «Оренбургом», можно сказать, что вчерашний матч оказался полностью другим.
Нужно дать время Станковичу, потому что невозможно, имея практически такой же состав, сразу давать выдающийся результат. Я не сторонник сразу поливать человека. Радует в нем то, что у него есть контакт с футболистами. Видно, как он к ним относится и что у игроков есть ответная реакция.
Станкович был великим футболистом, выигравшим все. Видно, что он знает, как правильно общаться с ребятами. Я визуально увидел полный контакт с командой, он живет командой и результатом. Дай бог, чтобы ему хватило сил и эмоций, ведь дальше будет только интереснее», – сказал Титов.
- Деян Станкович был представлен в качестве главного тренера «Спартака» в июне.
- Под его руководством красно-белые провели три матча. Помимо игры с «Динамо», в РПЛ «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2) и победил «Химки» (3:1).