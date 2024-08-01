Титов – об игре «Спартака» с «Динамо»: «Наконец-то увидел настоящую команду»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался об игре команды в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» (3:0).

«Наконец-то получился хороший отрезок матча: не вся игра, а лишь часть во втором тайме, когда команда играла в футбол и забивала хорошие голы. Я наконец-то увидел настоящую команду, и на это было приятно смотреть.

Из матча с «Оренбургом» я видел только отрывки, как и с «Химками». Но, вспоминая, сколько негатива было после первой игры сезона с «Оренбургом», можно сказать, что вчерашний матч оказался полностью другим.

Нужно дать время Станковичу, потому что невозможно, имея практически такой же состав, сразу давать выдающийся результат. Я не сторонник сразу поливать человека. Радует в нем то, что у него есть контакт с футболистами. Видно, как он к ним относится и что у игроков есть ответная реакция.

Станкович был великим футболистом, выигравшим все. Видно, что он знает, как правильно общаться с ребятами. Я визуально увидел полный контакт с командой, он живет командой и результатом. Дай бог, чтобы ему хватило сил и эмоций, ведь дальше будет только интереснее», – сказал Титов.