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  • Титов – об игре «Спартака» с «Динамо»: «Наконец-то увидел настоящую команду»

Титов – об игре «Спартака» с «Динамо»: «Наконец-то увидел настоящую команду»

1 августа 2024, 13:38
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался об игре команды в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» (3:0).

«Наконец-то получился хороший отрезок матча: не вся игра, а лишь часть во втором тайме, когда команда играла в футбол и забивала хорошие голы. Я наконец-то увидел настоящую команду, и на это было приятно смотреть.

Из матча с «Оренбургом» я видел только отрывки, как и с «Химками». Но, вспоминая, сколько негатива было после первой игры сезона с «Оренбургом», можно сказать, что вчерашний матч оказался полностью другим.

Нужно дать время Станковичу, потому что невозможно, имея практически такой же состав, сразу давать выдающийся результат. Я не сторонник сразу поливать человека. Радует в нем то, что у него есть контакт с футболистами. Видно, как он к ним относится и что у игроков есть ответная реакция.

Станкович был великим футболистом, выигравшим все. Видно, что он знает, как правильно общаться с ребятами. Я визуально увидел полный контакт с командой, он живет командой и результатом. Дай бог, чтобы ему хватило сил и эмоций, ведь дальше будет только интереснее», – сказал Титов.

  • Деян Станкович был представлен в качестве главного тренера «Спартака» в июне.
  • Под его руководством красно-белые провели три матча. Помимо игры с «Динамо», в РПЛ «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2) и победил «Химки» (3:1).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Динамо Спартак Титов Егор Станкович Деян
Комментарии (1)
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andr45
1722514122
Станкович придэ, порядок наведэ) Эти мрази, одержав победу над руководством клуба, слив АБАСКАЛЯ, посчитали, что теперь могут диктовать свои условия и СТАНКОВИЧУ. И в игре с «Оренбургом», решили показать, кто в команде хозяин, а кто тренеришка, но сразу получили по зубам. Думается, что кроме Соболева были проведены «индивидуальные беседы», в которых Станкович доходчиво, не прибегая к помощи переводчика, растолковал этим игрочишкам, кто они есть, их место и роль в его команде и нужны ли они ему) Ребятишки сразу почувствовали, что пахнет жареным и Малышев их выручать не будет. А тут еще и парочка образовалась Барко-Угальда, блестяще доказавшая абсолютную бездарность этих склочников) Вот они засуетились)))
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