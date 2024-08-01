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  • «Матч ТВ» покажет только 2 игры 3-го тура РПЛ – вновь без «Спартака»

«Матч ТВ» покажет только 2 игры 3-го тура РПЛ – вновь без «Спартака»

1 августа 2024, 12:26
17

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» проведет прямые трансляции двух матчей 3-го тура РПЛ.

В субботу, 3 августа, канал покажет встречу «Зенит»«Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

В воскресенье, 4 августа, состоится трансляция встречи «Ахмат»«Локомотив». Игра начнется в 20:30 мск.

Остальные игры 3-го тура, в том числе единственный матч, который пройдет в понедельник, 5 августа, «Спартак»«Крылья Советов», будут показаны на платных каналах холдинга «Матч ТВ».

  • Во 2-м туре «Матч ТВ» показали игры «Динамо» – «Локомотив», «Факел»«Акрон» и «Оренбург» – «Ахмат».
  • В 1-м туре на канале транслировались встречи «Крылья Советов» – «Зенит», «Ростов» – ЦСКА и «Химки»«Динамо» Мх.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Ахмат Локомотив Спартак
Комментарии (17)
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ivany4
1722505632
Ну правильно, на чем еще зарабатывать деньги, как не на народе и его интересе.)) Бесплатно и в хорошем качестве, премьер можно смотреть в инете. По "рекомендации" правительства, впн и лайвтв в помощь, и Премьер HD на экране.
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"supermax"
1722506916
У кого телики с андроидом, скачивайте приложуху varmatch ... Там матч премьер по кайфу бесплатно идет... У меня даже без рекламы, хотя товарищи говорят у некоторых нет-нет вылезает...
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...уефан
1722507153
...газпромовские игрища(...
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neveldomha
1722508612
Пущай народный Спартак показывают на народном 1-ом в перерыве между полем чудес и пусть говорят с Малаховым
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NewLife
1722509657
ФАНуйди перемещается уже и в тв((
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baggio80
1722512070
Уже давно кто то говорил что футбол для богатых а нам нищим нех его смотреть
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Михаил-Александров-yandex
1722522232
Что вы хотели от чисто **** канала
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Zoge
1722522858
Это очень плохо,но зато матчи врагов показывают регулярно!
Ответить
aaaaahhhh
1722530478
Ну а как еще стать самой народной командой? Сплошной пиар на общедоступном ТВ. лучше и не придумать:)))
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Barmaleushka
1722537355
Ха-ха-ха ! Рылы обиделись - их по тИлИвизеру не покажут )))))))))))))))))))))
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