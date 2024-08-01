«Матч ТВ» покажет только 2 игры 3-го тура РПЛ – вновь без «Спартака»

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» проведет прямые трансляции двух матчей 3-го тура РПЛ.
В субботу, 3 августа, канал покажет встречу «Зенит» – «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
В воскресенье, 4 августа, состоится трансляция встречи «Ахмат» – «Локомотив». Игра начнется в 20:30 мск.
Остальные игры 3-го тура, в том числе единственный матч, который пройдет в понедельник, 5 августа, «Спартак» – «Крылья Советов», будут показаны на платных каналах холдинга «Матч ТВ».
- Во 2-м туре «Матч ТВ» показали игры «Динамо» – «Локомотив», «Факел» – «Акрон» и «Оренбург» – «Ахмат».
- В 1-м туре на канале транслировались встречи «Крылья Советов» – «Зенит», «Ростов» – ЦСКА и «Химки» – «Динамо» Мх.
Источник: «Бомбардир»