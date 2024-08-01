Пресс‑служба «Атланты Юнайтед» сообщила, что российский новичок команды Алексей Миранчук может приехать в США на следующей неделе.
Как отметили в клубе, после получения международного трансферного сертификата (ITC) и визы P‑1 россиянин станет назначенным игроком, в заявке он будет фигурировать как иностранный футболист.
– Сколько времени должно занять решение вопроса с визой? И когда должен приехать Алексей?
– Может быть, на следующей неделе. Это не вопрос визы. Ему просто нужно получить разрешение на работу, прежде чем он сможет въехать в страну. Обычно это занимает две недели.
- 30 июля 28-летний Миранчук перешел в клуб МЛС из итальянской «Аталанты», подписав контракт до конца декабря 2027 года.
- В прошлом сезоне россиянин провел за команду из Бергамо 42 матча, забил 4 гола, отдал 12 передач.
- «Атланта Юнайтед» сейчас занимает 9-е место в Восточной конференции с 28 очками после 25 матчей.
- 4 августа клуб из Джорджии сыграет с мексиканской командой «Сантос Лагуна» в Кубке лиг МЛС и Мексики.
- В случае выхода из группы «Атланта Юнайтед» продолжит выступления в Кубке лиг в августе. Следующий матч в регулярном чемпионате МЛС у команды запланирован на 24 августа против «Лос-Анджелес Гэлакси».
Источник: «Матч ТВ»