Пресс‑служба «Атланты Юнайтед» сообщила, что российский новичок команды Алексей Миранчук может приехать в США на следующей неделе.

Как отметили в клубе, после получения международного трансферного сертификата (ITC) и визы P‑1 россиянин станет назначенным игроком, в заявке он будет фигурировать как иностранный футболист.

– Сколько времени должно занять решение вопроса с визой? И когда должен приехать Алексей?

– Может быть, на следующей неделе. Это не вопрос визы. Ему просто нужно получить разрешение на работу, прежде чем он сможет въехать в страну. Обычно это занимает две недели.