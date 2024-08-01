Станкович высказался о позиции Литвинова на поле

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об игре хавбека Руслана Литвинова в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Динамо» (3:0).

– Литвинов снова сыграл на позиции центрального защитника. Кем вы видите его в команде?

– Мое личное мнение – перед линией обороны. Это очень умный игрок, который умеет быстро адаптироваться. Он сразу читает игровые ситуации. Очень доволен им, вижу его работу на тренировках. Рад, что у меня есть такой футболист.

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