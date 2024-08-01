Станкович высказался о позиции Литвинова на поле

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об игре хавбека Руслана Литвинова в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Динамо» (3:0).
– Литвинов снова сыграл на позиции центрального защитника. Кем вы видите его в команде?
– Мое личное мнение – перед линией обороны. Это очень умный игрок, который умеет быстро адаптироваться. Он сразу читает игровые ситуации. Очень доволен им, вижу его работу на тренировках. Рад, что у меня есть такой футболист.
- Голы у красно-белых в прошедшей игре забили Манфред Угальде, Хесус Медина и Павел Маслов.
- В следующем матче 5 августа «Спартак» дома примет «Крылья Советов» в 3-м туре РПЛ.
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Источник: «Спорт-Экспресс»