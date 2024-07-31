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  • Зарема высмеяла динамовца Лещука после ошибки в матче со «Спартаком»

Зарема высмеяла динамовца Лещука после ошибки в матче со «Спартаком»

31 июля 2024, 23:40
16

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, посмеялась над вратарем «Динамо» Игорем Лещуком после кубкового матча.

«Есть вещи, на которые болельщики «Спартака» могут смотреть бесконечно. Например, игра вратаря «Динамо» Лещука. Всегда ярко и феерично», – сказала Салихова.

  • Лещук не впервые ошибся в матче со «Спартаком».
  • Игорь всю карьеру проводит в «Динамо».
  • «Динамо» впервые в сезоне проиграло.

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Источник: Metaratings
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Лещук Игорь Салихова Зарема
Комментарии (16)
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"supermax"
1722463543
Всякое бывает
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Romio-xxx
1722477976
А что Лещук?Сильный удар с линии штрафной,траектория сваливания мяча,что он мог еще сделать?
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ivany4
1722482396
Если бы Зарема читала паблики, тот же бомбардир, то узнала бы над чем чаще смеются болельщики, и не только Спартака. Ну а ошибки бывают у всех. Игра без ошибок - 0-0 на табло.))
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oyabun
1722488762
Карпин долго терпел ляпы Песьякова. Интересно как долго хватит терпения Лички наблюдать ляпы Лещука?
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zigbert
1722492608
Конечно вратарь не должен отбивать мяч перед собой, другое дело мог ли он поступить иначе после такого сильного удара. Здесь больше заслуга Угальде, который уловил голевой момент.
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subbotaspartak
1722493906
А вы стояли в любых воротах, в которые мяч летит?
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алдан2014
1722497859
Можно смеяться,но в турнирной таблице Динамике в итоге выше оказались.
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Plyash
1722498469
Лещук молоток,хороший удар отбил,а уж куда мяч отскочит,должны стопперы караулить. Несчастный случай,так-скать,сме@уяться не над чем.
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VGreen
1722582611
Ппц. Тут добротный удар, мощный, хороший. Главное хотя бы отбить. А то, что получилось на игрока соперника - уж дело случая
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