Зарема высмеяла динамовца Лещука после ошибки в матче со «Спартаком»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, посмеялась над вратарем «Динамо» Игорем Лещуком после кубкового матча.

«Есть вещи, на которые болельщики «Спартака» могут смотреть бесконечно. Например, игра вратаря «Динамо» Лещука. Всегда ярко и феерично», – сказала Салихова.

Лещук не впервые ошибся в матче со «Спартаком».

Игорь всю карьеру проводит в «Динамо».

«Динамо» впервые в сезоне проиграло.

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