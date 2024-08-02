Бывший вратарь «Динамо» высказался об ошибках Лещука

Экс-голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин высказался об ошибке вратаря бело-голубых Игоря Лещука в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (0:3).

– Что случилось с Игорем, ведь еще полгода назад он играл здорово, считался большим талантом?

– Чтобы понимать ситуацию, нужно находится рядом с ним. У «Динамо» есть прекрасный тренер вратарей Изотов, ему нужно разбираться вместе с самим парнем, потому что ошибки повторяются. Может, это лежит в психологии или в чем-то другом, но надо быть максимально близко к нему, чтобы понимать, в чем причина.

– Может, стоит поменять клуб?

– По моей информации, он давно просился об уходе, чтобы стать первым номером. Но его не отпускали – самим был нужен. И это не только последнее время, это было и гораздо раньше. Вратарь-то хороший, что говорить. Но ошибки с ним случаются, сейчас это должно обсуждаться с тренерским штабом.

– Повлияет ли эта ошибка на оставшуюся часть сезона для Лещука?

– Это уже будет зависеть от доверия главного тренера. Ошибки случаются со всеми, не существует не пропускающих вратарей.

28-летний Лещук оставался в запасе «Динамо» в двух стартовых матчах РПЛ – в основе выходил Андрей Лунeв.

В прошлом сезоне Лещук провел за бело-голубых 20 матчей и пропустил 29 мячей.

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