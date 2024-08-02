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Бывший вратарь «Динамо» высказался об ошибках Лещука

2 августа 2024, 08:11
4

Экс-голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин высказался об ошибке вратаря бело-голубых Игоря Лещука в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (0:3).

– Что случилось с Игорем, ведь еще полгода назад он играл здорово, считался большим талантом?

– Чтобы понимать ситуацию, нужно находится рядом с ним. У «Динамо» есть прекрасный тренер вратарей Изотов, ему нужно разбираться вместе с самим парнем, потому что ошибки повторяются. Может, это лежит в психологии или в чем-то другом, но надо быть максимально близко к нему, чтобы понимать, в чем причина.

– Может, стоит поменять клуб?

По моей информации, он давно просился об уходе, чтобы стать первым номером. Но его не отпускали – самим был нужен. И это не только последнее время, это было и гораздо раньше. Вратарь-то хороший, что говорить. Но ошибки с ним случаются, сейчас это должно обсуждаться с тренерским штабом.

– Повлияет ли эта ошибка на оставшуюся часть сезона для Лещука?

– Это уже будет зависеть от доверия главного тренера. Ошибки случаются со всеми, не существует не пропускающих вратарей.

  • 28-летний Лещук оставался в запасе «Динамо» в двух стартовых матчах РПЛ – в основе выходил Андрей Лунeв.
  • В прошлом сезоне Лещук провел за бело-голубых 20 матчей и пропустил 29 мячей.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Динамо Спартак Тяпушкин Дмитрий Лещук Игорь
Комментарии (4)
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prostotak2023
1722577145
Ту игру которую Луня показал с локо, застолбит его в рамке наверняка
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Garrincha58
1722579935
Шуньку зря отпустили
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FCSpartakM
1722585140
Одно исключает другое. Вратарь он хороший, но ошибается. Если человек в 28 лет не знает азы, что перед собой мяч вратарь не отбивает, да и по центру в целом, то это говорит о том, что он как раз просто непонятное существо, которое каким-то образом умудрилось играть в команде высшего дивизиона
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