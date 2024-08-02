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  • Мостовой – о вратарях «Динамо»: «Вот зачем убрали Шунина? Лучше хороший старый, чем плохой молодой»

Мостовой – о вратарях «Динамо»: «Вот зачем убрали Шунина? Лучше хороший старый, чем плохой молодой»

2 августа 2024, 11:08
4

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой после игры красно-белых с «Динамо» (3:0) в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России высказался об игре вратаря бело-голубых Игоря Лещука. Один из мячей был забит после ошибки голкипера.

– Ключевой момент матча – ошибка Лещука. У него было три варианта – поймать мяч, выбить в сторону к своим игрокам и выбить туда, куда он выбил, к сопернику. Он выбрал худший вариант.

– Лещук – не уровень «Динамо»?

– Да не знаю я. Я о нем услышал в том чемпионате, только когда он привез два мяча против «Спартака». Потом навел справки: ему под 30 лет, а у него за карьеру всего два матча. Ну, это о многом же говорит.

– У «Динамо» нет других вратарей.

– Есть Лунев, других ставьте – молодых. Вот зачем убрали Шунина? Лучше хороший старый, чем плохой молодой.

«Спартак» взял 37-летнего Довбню.

– У Спартака есть два вратаря – Максименко и Селихов. Они взяли третьего опытного. Это нормальная практика для любой команды. Ясно же, что Довбня стоять не будет, будут играть эти двое. Другое дело, что ты убираешь Шунина, а оставляешь у себя Лещука…

  • 28-летний Лещук провел за основной состав «Динамо» 60 матчей.
  • 37-летний Антон Шунин покинул московский клуб 1 июля после окончания срока контракта. На его счету 366 матчей за бело-голубых и 15 игр за сборную России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Лещук Игорь Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Spartak_forv@
1722590058
В кое-то веки поддерживаю Мостового.Шунина как раз оставить вторым,а с Лещуком прощаться надо было
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neim
1722593556
И писвка дебил и Саня не лучше. Весь текст состоит из дибилизмов вроде ... " навел справки: ему под 30 лет, а у него за карьеру всего два матча " ... И тут же в конце текста (видать для Мостового) ... " 28-летний Лещук провел за основной состав «Динамо» 60 матчей " ...
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Garrincha58
1722595898
в Динамо глупо поступили с Шуниным вот в Зените Кержакова не отпустили на пенсию, а вдруг пригодится
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Xesus
1722615240
Логично...
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