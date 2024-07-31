Экс-жена Сафонова запросила встречу с Путиным, чтобы пожаловаться на Матвея

Бывшая жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия продолжает биться за алименты. Она направила письма в госструктуры.

«Анастасия обвинила в проблемах с выплатой алиментов «мужское лобби в России». Она заявила, что именно оно привело к тому, что в судах «интересы мужчин, спешащих расторгнуть брак, важнее интересов ребeнка».

Согласно документу, подготовленному девушкой со своим новым адвокатом, именно мужское лобби помогло Сафонову расторгнуть брак, не подписав заранее нотариальное соглашение об алиментах.

Теперь девушка предлагает Матвею подписать новое соглашение, по которому он будет переводить ей на ребeнка четверть дохода, а 70% из этих денег будет направляться на специальный счeт в банке на имя ребeнка. Эти деньги можно будет снять только с письменного разрешения органов опеки.

При этом Анастасия опасается, что у Матвея очень опасная работа и с ним может что-то случиться. В качестве примера женщина приводит случай на последней игре во Франции: Сафонову рассекли бровь и (как считает Анастасия) порвали футболку.

Однако одного заявления в суд Анастасии оказалось мало. По еe словам, она также обратилась в ФСБ. Она просит проверить, не лоббирует ли российский бизнес интересы французского футбола и не ставит ли их выше интересов российского ребeнка.

Также Анастасия отправила письмо в Генеральную прокуратуру и Администрацию Президента (с просьбой записать еe на приeм к Владимиру Путину)» – сообщил источник.

«Публикации о травмировании Сафонова являются напоминанием о том, что мать ребeнка должна просить у всех органов государства защитить интересы ребeнка на право получения алиментов, пока отец ребeнка является трудоспособным… Только бог знает, как долго и какие суммы сможет выплачивать отец ребeнка», – выдержка из заявления Анастасии.