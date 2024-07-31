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  • Экс-жена Сафонова запросила встречу с Путиным, чтобы пожаловаться на Матвея

Экс-жена Сафонова запросила встречу с Путиным, чтобы пожаловаться на Матвея

31 июля 2024, 17:13
25

Бывшая жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия продолжает биться за алименты. Она направила письма в госструктуры.

«Анастасия обвинила в проблемах с выплатой алиментов «мужское лобби в России». Она заявила, что именно оно привело к тому, что в судах «интересы мужчин, спешащих расторгнуть брак, важнее интересов ребeнка».

Согласно документу, подготовленному девушкой со своим новым адвокатом, именно мужское лобби помогло Сафонову расторгнуть брак, не подписав заранее нотариальное соглашение об алиментах.

Теперь девушка предлагает Матвею подписать новое соглашение, по которому он будет переводить ей на ребeнка четверть дохода, а 70% из этих денег будет направляться на специальный счeт в банке на имя ребeнка. Эти деньги можно будет снять только с письменного разрешения органов опеки.

При этом Анастасия опасается, что у Матвея очень опасная работа и с ним может что-то случиться. В качестве примера женщина приводит случай на последней игре во Франции: Сафонову рассекли бровь и (как считает Анастасия) порвали футболку.

Однако одного заявления в суд Анастасии оказалось мало. По еe словам, она также обратилась в ФСБ. Она просит проверить, не лоббирует ли российский бизнес интересы французского футбола и не ставит ли их выше интересов российского ребeнка.

Также Анастасия отправила письмо в Генеральную прокуратуру и Администрацию Президента (с просьбой записать еe на приeм к Владимиру Путину)» – сообщил источник.

«Публикации о травмировании Сафонова являются напоминанием о том, что мать ребeнка должна просить у всех органов государства защитить интересы ребeнка на право получения алиментов, пока отец ребeнка является трудоспособным… Только бог знает, как долго и какие суммы сможет выплачивать отец ребeнка», – выдержка из заявления Анастасии.

  • Летом Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».
  • Сейчас Матвей встречается с Мариной Кондратюк, которая старше игрока на 4 года.
  • Сафонов выступает за сборную России.

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Источник: телеграм-канал Baza
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (25)
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Desma
1722435588
Баба дура это очевидно, но её адвокат ещё дурнее..........
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Цугундeр
1722435789
". Как высоко прыгает блоха? Блоха способна прыгнуть на высоту в 150 раз большую её собственного «роста»!"
Ответить
k611
1722436705
Был бы обычный служащий с окладом 15 500 и никто бы его не терроризировал.
Ответить
АлексМак
1722437085
редкостная тварь, присосалась...
Ответить
Cleaner
1722437533
Вот дура то!!!...(((
Ответить
Spartak_forv@
1722439695
«Бывшая супруга Сафонова также обратилась в ФСБ». Пффф...Какое ФСБ...В Пусть говорят или Мужское/Женское прямая дорога
Ответить
Skull_Boy
1722440642
Самая футбольная новость
Ответить
VVM1964
1722443798
А не хочет ли этим делом заняться детский омбудсмен - может ли ребенок находиться с человеком у которого явно прослеживаются психические расстройства и неадекватность поведения ???
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АЛЕКС 58
1722446002
Пока мэтью получает синяки на тренировке,его шлюшка новая слёзы льёт вместе с другой шлюхой,сиоловой. И зачем нам это нужно знать???
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D.-St.-yandex
1722450693
Тронулась умом, если конечно он у неё когда-то был.
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