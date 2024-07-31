В ПАОКе назвали сроки завершения сделки по Чалову

Вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос считает, что окончательное решение о переходе в команду нападающего Федора Чалова будет принято завтра.

«Поздно вечером Чалов будет в Салониках. Сегодня ПАОК играет матч отбора Лиги чемпионов в Боснии, так что, думаю, завтра утром все будет окончательно решено», – сказал Кириакос.