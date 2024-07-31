«Зенит» запустил сезонную кампанию «Всe в наших цветах»

«Зенит» сформулировал девиз на сезон-2024/25: «Всe в наших цветах».

«Победитель задает тон. Победитель задает цвет. Вот уже шесть лет подряд главные цвета российского футбола – сине-бело-голубые. Наши цвета.

Новый сезон – всегда чистый лист, и его историю каждый стремится написать собственными красками. Мы никому не уступали это право в последние годы, не собираемся и сейчас – в сезон столетия «Зенита». Потому что это наш сезон – и в нашем сезоне всe будет по-нашему. Всe в наших цветах», – говорится в сообщении клуба.