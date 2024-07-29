Орлов назвал лучшего игрока РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов выделил лучшего игрока РПЛ.

«Зенит» сделал очень хорошие приобретения. В первую очередь это Латышонок. Вратарь – это же полкоманды. А Глушенкова я и полгода, и год назад называл лучшим игроком чемпионата России. Так и вышло.

А тут ему ещe и повезло с партнeрами. В «Зените» ему не надо тратить силы на развитие атаки. Здесь он еe продолжает и завершает. Потому что здесь начинают атаку другие футболисты – Барриос, Дуглас Сантос и, конечно, Вендел с Клаудиньо. А с мастерством у Максима всe в порядке. Игра в одно касание – это высший класс в футболе», – сказал Орлов.