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Орлов назвал лучшего игрока РПЛ

29 июля 2024, 23:35
8

Комментатор Геннадий Орлов выделил лучшего игрока РПЛ.

«Зенит» сделал очень хорошие приобретения. В первую очередь это Латышонок. Вратарь – это же полкоманды. А Глушенкова я и полгода, и год назад называл лучшим игроком чемпионата России. Так и вышло.

А тут ему ещe и повезло с партнeрами. В «Зените» ему не надо тратить силы на развитие атаки. Здесь он еe продолжает и завершает. Потому что здесь начинают атаку другие футболисты – Барриос, Дуглас Сантос и, конечно, Вендел с Клаудиньо. А с мастерством у Максима всe в порядке. Игра в одно касание – это высший класс в футболе», – сказал Орлов.

  • «Зенит» купил Глушенкова в июне у «Локомотива».
  • В первых 2 турах РПЛ у Максима 3 гола.
  • Следующий соперник по РПЛ – «Ростов».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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serhio80
1722299874
если вендел уйдет, то посмотрим как клоун глушенков потухнет)
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алдан2014
1722310823
Очевидные вещи говорит.
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Garrincha58
1722316466
столько блин разговоров а Орлов просто умеет из мухи слона сделать давайте подождём что будет весной
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BoevStas1
1722316596
Сейчас туров 5-6 не забьет и за гнобят))
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Spartak_forv@
1722319814
Почему такого спеца не возьмут в селекционный отдел Зенита?
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FCSpartakM
1722332471
Промеса уже нет, остались Вендел да Дуглас Сантос. Глушенков очередной переоценный паспортист. Сейчас пошел пиар его якобы супер перехода и импакта, хотя голы на уровне подставить ножку. Там Ерохина поставь-он забивать будет.
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