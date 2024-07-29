Аршавин: «Возможно, Глушенков – самый яркий россиянин, которого покупал «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил трансфер форварда Максима Глушенкова.

– Глушенков – лучший трансфер клуба за последние годы?

– Лучший или не лучший, но «Зенит» делал хорошие трансферы, иначе он бы не был на вершине. Просто многие футболисты хотят в «Зенит». Может быть, это самый яркий российский игрок, которого удалось приобрести.

– Максим не вызывался в сборную, несмотря на топовый сезон в «Локомотиве». Сейчас вопрос должен закрыться?

– В сборную его вызывали, но у него были то травма, то другая причина другого сбора. Сейчас с такой игрой, думаю, он будет вызываться, и, скорее всего, в первых 11 игроках.