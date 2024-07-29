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Ларин назвал сильнейшего россиянина в РПЛ

29 июля 2024, 16:37
2

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин оценил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Я не ожидал, что Максим именно так начнет свою карьеру в составе «Зенита». Но мне было изначально понятно, что он не затеряется в Санкт-Петербурге, потому что его уровень футбола соответствует уровню игроков «Зенита».

Я думаю, что сейчас Глушенков – это сильнейший российский игрок во всей РПЛ, а не только в своем клубе. В РПЛ ни у кого нет такого уровня креатива, как у Максима», – сказал Ларин.

  • 25-летний Глушенков куплен в июне у «Локомотива».
  • В первых 2 турах РПЛ у Максима 3 гола.
  • Следующий соперник по РПЛ – «Ростов».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (2)
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evgevg13
1722260504
Глушенков – это сильнейший российский игрок во всей РПЛ, в мире и во всей Вселенной. А чё не так?
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Антибиотик
1722270615
Ну, мне это было очевидно еще по выступлениям Глушенкова за Локомотив. Зачем было столько ждать, чтобы сказать очевидные вещи?
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