Ларин назвал сильнейшего россиянина в РПЛ

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин оценил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Я не ожидал, что Максим именно так начнет свою карьеру в составе «Зенита». Но мне было изначально понятно, что он не затеряется в Санкт-Петербурге, потому что его уровень футбола соответствует уровню игроков «Зенита».

Я думаю, что сейчас Глушенков – это сильнейший российский игрок во всей РПЛ, а не только в своем клубе. В РПЛ ни у кого нет такого уровня креатива, как у Максима», – сказал Ларин.