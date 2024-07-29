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Аршавин назвал игрока «Спартака», который ему симпатичен

29 июля 2024, 13:31
12

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«Мне нравится Угальде. Он игровичок. С Квинси Промесом они хорошо чувствовали друг друга, комбинировали. С таким форвардом можно сыграть.

Мне симпатичен Угальде. Знаю, что много негатива. С ним можно смастерить. Вокруг него нужны люди для подыгрыша. Он может играть на опережение. С приходом Эсекьеля Барко, может, Манфреду станет полегче», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Угальде накануне впервые забил в РПЛ – в ворота «Химок» (3:1).
  • Манфред куплен зимой у «Твенте» за 13 миллионов евро.
  • 31 июля «Спартак» проведет кубковый матч с «Динамо».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Коста-Рика. Примера. Апертура Спартак Аршавин Андрей Угальде Манфред
Комментарии (12)
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...уефан
1722251304
...на этот раз, с Андрюхой грех - не согласиться!...
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subbotaspartak
1722252938
Дай бог заиграют..
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R_a_i_n
1722253537
Полностью согласен. Игрок очень не плохой. Но ему нужно окружение с футбольным интеллектом. С Зобниным,Умяровым делов не будет.
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rash1959
1722255570
Мне кажется Аршавин единственный эксперТ , а не эксперД на срачтв. Он самообеспечен, играл много, говорит дельное. Остальные там пришли за едой.
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алдан2014
1722255982
С Барко и Зиньковский ожил,но стоило аргентинцу замениться,и Антоша пропал,ни финтов,ни обстрений
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FCSpartakM
1722263273
Об этом еще говорил весной. Человек хорошо укрывает мяч, собирает много фолов, но он не финтер, ему нужны люди в розыгрыш. Тупоголовые эксперты только считают деньги, но логически выстроить цепочку не могут.
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andr45
1722268255
Всегда с симпатией относился к Угальде) С первых же встреч, в которых Манфред вместе с Промесом изящно феерили, было ясно, что эта парочка в чемпионате будет наводить ужас на соперников. К сожалению, Промеса не стало, а половина команды, практически все рассейские бестолочи под руководством Джикии, вместо футбола занялись сливом Абаскаля. В этой шобле сиволапых, конечно же, Угальде места не находилось. Его или игнорировали, или давали неудобные для приёма мяча пасы. Более того, НИКОГО так не лупили, как Манфреда. И НИ ОДНА РАССЕЙСКАЯ СВОЛОЧЬ за него не вступилась. Одна надежда на Шамара и Жозе) Но вот приехал мастер, равный Угальде и как он расцвел!!! УСПЕХОВ ТЕБЕ, СЛАДКАЯ ПАРОЧКА!!
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alefreddy
1722283555
кроме симпатии хотелось бы результат увидеть
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1722359847
Каминг аут от оршавена
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