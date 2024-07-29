Аршавин назвал игрока «Спартака», который ему симпатичен

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«Мне нравится Угальде. Он игровичок. С Квинси Промесом они хорошо чувствовали друг друга, комбинировали. С таким форвардом можно сыграть.

Мне симпатичен Угальде. Знаю, что много негатива. С ним можно смастерить. Вокруг него нужны люди для подыгрыша. Он может играть на опережение. С приходом Эсекьеля Барко, может, Манфреду станет полегче», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Угальде накануне впервые забил в РПЛ – в ворота «Химок» (3:1).

Манфред куплен зимой у «Твенте» за 13 миллионов евро.

31 июля «Спартак» проведет кубковый матч с «Динамо».

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