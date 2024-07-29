«Крылья Советов» отказываются брать спартаковца Дмитриева в аренду: подробности

Стали известны подробности переговоров «Спартака» и «Крыльев Советов» по аренде форварда москвичей Игоря Дмитриева.

«Крылья» отказываются брать Дмитриева в аренду без выкупа и с полным покрытием зарплаты игрока: самарцев не устраивает такой вариант аренды, предложенный «Спартаком».

Я вынужден извиниться за дезинформацию: оклад Игоря в Тушино составляет не 1,2 миллиона рублей в месяц, а 3 миллиона.

Вот если бы «Спартак» дал адекватную опцию выкупа и взял бы на себя как минимум 50% от зарплаты 20-летнего клиента Павла Андреева, тогда этот переход мог бы состояться», – написал инсайдер Иван Карпов.