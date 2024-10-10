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    • Дмитриев объяснил, почему ушел из «Спартака» в аренду в «Крылья Советов»

    Дмитриев объяснил, почему ушел из «Спартака» в аренду в «Крылья Советов»

    Нападающий «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев высказался о своей аренде. Игрок принадлежит «Спартаку».

    «Конечно, была и есть мысль о том, чтобы играть за «Спартак». Но я понимал, что сейчас велик шанс, что я не буду играть. Клуб подписал много игроков, в том числе и на мои позиции.

    Поэтому я посчитал, что сейчас мне надо получать игровую практику, в клубе меня поддержали», – сказал Дмитриев.

    • «Спартак» купил Игоря у «Урала» летом за 2,5 миллиона евро.
    • Контракт действует до 2028 года.
    • Дмитриев вернется в «Спартак» по окончании сезона.

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    Источник: «Советский спорт»

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