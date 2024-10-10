Дмитриев объяснил, почему ушел из «Спартака» в аренду в «Крылья Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев высказался о своей аренде. Игрок принадлежит «Спартаку».

«Конечно, была и есть мысль о том, чтобы играть за «Спартак». Но я понимал, что сейчас велик шанс, что я не буду играть. Клуб подписал много игроков, в том числе и на мои позиции.

Поэтому я посчитал, что сейчас мне надо получать игровую практику, в клубе меня поддержали», – сказал Дмитриев.