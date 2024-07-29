Защитник Марио Фернандес покинул Россию после ухода из «Зенита».

Футболист отправился в родную Бразилию, где будет ждать предложений о продолжении карьеры. При этом играть в Бразилии спортсмен не намерен из-за давления болельщиков и высоких требований.

Фернандес сыграл за «Зенит» в 12 матчах РПЛ и в 6 встречах Кубка России.

Он выступал за ЦСКА в 2012–2022 годах.

Сейчас игрока предложили «Химкам».

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