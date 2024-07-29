В «Пари НН» назвали причины неудачного старта сезона

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал неудачный старт сезона.

У «Пари НН» на старте 2 поражения подряд.

– Не самый удачный старт «Пари НН» в новом сезоне. Что пошло не так?

– Спортивную причину обозначит тренер. С моей точки зрения, дело в том, что команда продолжает свой путь в летнем трансферном окне. Мы хотим еще усилиться, потому что еще не до конца укомплектовали состав. Сейчас выходят новички, которые не были в должной мере наиграны во время летних сборов, они присоединились в конце, а некоторые подъехали даже после.

И стоит сказать про след травм, длящийся еще с прошлого сезона. Три ключевых игрока на условном больничном, в системе реабилитации.