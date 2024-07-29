«Динамо» договорилось о покупке нового игрока

Форвард «Раджа Касабланка» Мехди Маухуб продолжит карьеру в «Динамо».
По информации Transfermarkt, московский клуб уже подписал 21-летнего марокканца. Сумма трансфера составила 1,8 миллиона евро.
Нападающий уже прошел прошел медицинское обследование.
- В прошлом сезоне Маухуб провел за «Раджа Касабланка» 24 матча, в которых забил 9 голов.
- Игрок сейчас выступает на Олимпийских играх в Париже.
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Источник: Transfermarkt