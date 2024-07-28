Барко объяснил, почему перешел в «Спартак»

Новичок «Спартака» Эсекьель Барко прокомментировал трансфер в команду из «Ривер Плейта».

Аргентинец забил в дебютном матче против «Химок» (3:1).

По данным Transfermarkt, стоимость трансфера 25-летнего аргентинца в «Спартак» составила 14 миллионов евро.

Контракт с Барко подписан до лета 2027 года.

– Почему перешел? Потому что это очень большой клуб, у него очень большая история. Я хотел прийти сюда и внести свой вклад в успехи команды.

– Не было ли страха перед переездом в Россию?

– Нет, я был открыт для перехода в «Спартак». Думаю, главным фактором, почему я согласился переехать в Москву, является сам клуб. Я очень доволен, что стал частью «Спартака».