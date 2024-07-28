«Наир – молодчик»: Казанский оценил перепалку Тикнизяна с журналистом

Комментатор Денис Казанский высказался о перепалке защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна с журналистом после матча с «Динамо» (1:3).

Репортер задал вопрос про переход Наира в «Спартак».

Информация об интересе «Спартака» к Тикнизяну появилась на этой неделе.

Ранее купить Наира пытался «Зенит».

«Пример очень достойного и очень хамского поведения в одном флаконе.

Всегда придерживался тезиса, что не бывает плохих вопросов.

Но в этом случае – совсем другой разворот: неуместные и оскорбительные.

Мы (пресса) часто говорим о необозримости уважения от игроков, потому что представляем болельщиков. Так ведь и есть, по сути.

Но и игрокам часто просто необходима защита от «нас». Тем более сейчас, когда «сам себе медиа» довольно распространенная беда.

Наир просто блестящую выдержку проявил. Молодчик!» – написал Казанский.