«Наир – молодчик»: Казанский оценил перепалку Тикнизяна с журналистом

Комментатор Денис Казанский высказался о перепалке защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна с журналистом после матча с «Динамо» (1:3).
- Репортер задал вопрос про переход Наира в «Спартак».
- Информация об интересе «Спартака» к Тикнизяну появилась на этой неделе.
- Ранее купить Наира пытался «Зенит».
«Пример очень достойного и очень хамского поведения в одном флаконе.
Всегда придерживался тезиса, что не бывает плохих вопросов.
Но в этом случае – совсем другой разворот: неуместные и оскорбительные.
Мы (пресса) часто говорим о необозримости уважения от игроков, потому что представляем болельщиков. Так ведь и есть, по сути.
Но и игрокам часто просто необходима защита от «нас». Тем более сейчас, когда «сам себе медиа» довольно распространенная беда.
Наир просто блестящую выдержку проявил. Молодчик!» – написал Казанский.
Источник: телеграм-канал Дениса Казанского