РПЛ. «Спартак» обыграл «Химки» (3:1), одержав первую победу при Станковиче

В матче 2-го тура РПЛ «Химки» дома проиграли «Спартаку» со счетом 1:3.

В первом тайме хозяева забили мяч в ворота красно-белых на 42-й минуте усилиями Лукаса Веры. Главный судья Василий Казарцев не засчитал гол после вмешательства VAR. Он решил, что Антон Заболотный, отдавший пас на Веру, нарушил правила, так как ударил Наиля Умярова по ноге в ходе атаки.

В конце первой половины полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда не реализовал пенальти. Его удар отбил вратарь «Химок» Игорь Обухов.

Все мячи были забиты во втором тайме. Первый гол в дебютном матче за москвичей ударом со штрафного забил аргентинец Эсекьель Барко. Затем отличился нападающий Манферд Угальде, для которого этот гол стал первым за «Спартак» в РПЛ после прихода в команду зимой. Третий мяч гостей на счету защитника Срджана Бабича.

В концовке один мяч у «Химок» отыграл Бутта Магомедов.

«Спартак» одержал первую победу при новом главном тренере Деяне Станковиче, возглавившем команду в межсезонье.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Химки – Спартак (Москва) – 1:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Барко, 49; 0:2 – Угальде, 55; 0:3 – Бабич, 72; 1:3 – Магомедов, 90.

Нереализованный пенальти: нет – Бонгонда, 45+9.

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