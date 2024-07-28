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  • РПЛ. «Спартак» обыграл «Химки» (3:1), одержав первую победу при Станковиче

РПЛ. «Спартак» обыграл «Химки» (3:1), одержав первую победу при Станковиче

28 июля 2024, 17:03
79

В матче 2-го тура РПЛ «Химки» дома проиграли «Спартаку» со счетом 1:3.

В первом тайме хозяева забили мяч в ворота красно-белых на 42-й минуте усилиями Лукаса Веры. Главный судья Василий Казарцев не засчитал гол после вмешательства VAR. Он решил, что Антон Заболотный, отдавший пас на Веру, нарушил правила, так как ударил Наиля Умярова по ноге в ходе атаки.

В конце первой половины полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда не реализовал пенальти. Его удар отбил вратарь «Химок» Игорь Обухов.

Все мячи были забиты во втором тайме. Первый гол в дебютном матче за москвичей ударом со штрафного забил аргентинец Эсекьель Барко. Затем отличился нападающий Манферд Угальде, для которого этот гол стал первым за «Спартак» в РПЛ после прихода в команду зимой. Третий мяч гостей на счету защитника Срджана Бабича.

В концовке один мяч у «Химок» отыграл Бутта Магомедов.

«Спартак» одержал первую победу при новом главном тренере Деяне Станковиче, возглавившем команду в межсезонье.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Химки – Спартак (Москва) – 1:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Барко, 49; 0:2 – Угальде, 55; 0:3 – Бабич, 72; 1:3 – Магомедов, 90.

Нереализованный пенальти: нет – Бонгонда, 45+9.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки
Комментарии (79)
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Spartak_forv@
1722175577
Всех КББ с победой!!Барко,мастерюга,с корабля на бал сразу,дриблинг,до этого в девятку чуть не засадил с места,результативный удар со штрафного.В Спартаке уже и забыли,что так можно делать).Надо еще ехать в Аргентину за аргами.Угальде с почином! Худшие почти всегда всё те же-Игнатов,Умяров,Хлусевич...Вот сколько времени должно пройти,для того чтобы убрать из команды шлак,который составляет 60 процентов основного состава?
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anatolich72
1722175736
Спартак с победой! Барко понравился, Умяров не тянет, уверенности какой то не хватает, посмотрим кубок.
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zigbert
1722175859
Всех болельщиков Спартака с победой! Хорошая игра, хорошие приобретения. Мяч Барко просто великолепен. Главное в игре начала появляться конструктивность.
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шахта Заполярная
1722175893
Спартак с победой. Барко с дебютом и голом, Угальде с первым голом.
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VVM1964
1722175919
Всех с первой победой - 30 минут второго тайма порадовали !!! В концовке понятно, что игра сделана и доигрывали, ео вот пропускать не обязательно и думаю ( судя по реакции ) Станкович им это объяснит ! Думаю, что стартовый состав будет еще менять очертания ... И проблему с крайним защитником надо решать - нет основных игроков, всё время какая то нестабильность - сегодня плохо сыграл Хлусевич, а в Рябчука я вообще не верю ...
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val69
1722175988
Всех КБ братьев, с победой!!!
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ivany4
1722176824
С почином КБ! Как говориться, вот всех и посмотрели. Скажем прямо, сейчас все зависит от тренера. Сумеет ли он за пару недель создать костяк или нет. Я не говорю команду, потому как команда должна работать в одном ритме. Сегодняшняя победа, результат мастерства отдельных игроков и случая. После работы Барко на поле, такое впечатление, что остальные пришли на пикник и под пивко попинать мячик. Защита у нас нулевая, как и вратарь.Работы здесь непочатый край.Одним словом есть материал для работы. Барко спасибо за презентацию, Угальде за гол!
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JTherry
1722177982
пока команда Спартак сырая, не видно взаимопонимания между пришедшими и "бывшими", хотя какое может бы понимание игры у Хлусевича и Игнатова, не напоровших разве только в раздевалке... виден класс Барко, создавшего сразу несколько моментов и реализовавшего штрафной... жаль, что пенальти не дали именно ему пробить, сделал бы дубль в первом же матче... по Химкам определять каков сегодня Спартак рано, посмотрим, что команда покажет в Кубке с динамой, это будет "лакмусовая бумажка", как будет играть Спартак без дельфина... с первой победой..!!!
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oyabun
1722178887
Поздравляю всех спартачей с Победой! Очень рад результату, рад что забили Угальде и Барко. Но не радует пока игра. Очень рваная и нестабильная. А пропущенный гол в конце от ТАКИХ Химок, это позорная ложка дегтя в бочке меда. Видно что пока не хватает физических кондиций и взаимопонимания между игроками. Тем не менее, всех с Победой!
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k611
1722181595
Всех болельщиков красно-белых с победой! Отрадно что в команде появился игрок умеющий бить штрафные. Вообще аргентинец по первому матчу произвёл благоприятное впечатление. Видно что целостной игры пока нет, косяки в обороне никуда не делись. Будем надеяться на улучшение игры и игровых связей.
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