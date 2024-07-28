Динамовец Бителло оценил свою результативность на старте сезона

Полузащитник «Динамо» Бителло высказался о результативности на старте сезона.

У бразильца 4 ассиста в первых 2 турах РПЛ.

«Можно ли нынешний старт сезона назвать лучшим в карьере? Я считаю, можно. Я второй сезон нахожусь в «Динамо» и за два матча имею такие показатели. Рад, что наша команда сегодня победила, а мне удалось набрать очередные результативные действия.

Нынешнее «Динамо» сильнее прошлогоднего? Сложно сказать, но в прошлом чемпионате нам чуть-чуть не хватило, и в итоге мы заняли третье место. Может быть, сейчас мы лучше готовы. Команда хорошо поработала на сборах, и мы все стараемся», – сказал Бителло.