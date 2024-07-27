Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой высказался о конфликте Карпина с Глушенковым

27 июля 2024, 15:33
11

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о конфликте Валерия Карпина с Максимом Глушенковым.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин ранее рассказал, что у Карпина и игрока «Зенита» произошел конфликт в расположении сборной.

«Глушенков в полном порядке. Еще давно об этом говорил. Понятно, что в «Зените» он будет еще лучше играть, ведь каков там уровень его партнеров.

Карпин обязан вызвать Глушенкова в сборную России на ближайшие матчи. Как можно игнорировать такого игрока? Такими футболистами не разбрасываются, или Карпину все можно?» – сказал Мостовой.

Тюкавин или Чалов – у кого больше голов в РПЛ? Пройдите тест о главных бомбардирах лиги

Еще по теме:
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера 11
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок 4
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин» 7
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Глушенков Максим Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1722083986
Эх, Саша-Саша, прямолинейный ты, никогда не быть тебе тренером. (((
Ответить
russkiisergei
1722087845
дайте этому балаболу уже какой нибудь клуб, чтоб он опозорился и замолчал
Ответить
Spartak_forv@
1722088128
Мостовой-становись быстрее тренером и будешь рулить,апока ты только тут можешь скуку разгонять. С другой стороны и это уже не мало,ведь делается это даже без бумажки
Ответить
Veron_HS
1722088859
глушак тупорылый чертила, ничего из себя не представляющее говно. ему бы в зинит с такими данными... а уже... гонора как у дрочилы примерно, а футбола ноль
Ответить
Cleaner
1722090281
У Пуделя всегда конфликты с лучшими игроками...(((
Ответить
James--google
1722168075
Мостовой изо всех сил пытается себя позиционировать как сильного потенциально тренера. А никто не приглашает..обидно!
Ответить
Главные новости
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
2
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
3
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
2
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
7
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
10
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
7
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
10
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
10
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
4
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
5
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+