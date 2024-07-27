Мостовой высказался о конфликте Карпина с Глушенковым

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о конфликте Валерия Карпина с Максимом Глушенковым.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин ранее рассказал, что у Карпина и игрока «Зенита» произошел конфликт в расположении сборной.

«Глушенков в полном порядке. Еще давно об этом говорил. Понятно, что в «Зените» он будет еще лучше играть, ведь каков там уровень его партнеров.

Карпин обязан вызвать Глушенкова в сборную России на ближайшие матчи. Как можно игнорировать такого игрока? Такими футболистами не разбрасываются, или Карпину все можно?» – сказал Мостовой.

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