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  • Аленичев вспомнил, как Промес гулял в ночном клубе после поражения в дерби

Аленичев вспомнил, как Промес гулял в ночном клубе после поражения в дерби

26 июля 2024, 22:12
11

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал историю про Квинси Промеса. Нидерландский футболист отправился в ночной клуб после поражения от ЦСКА.

«Я прекрасно понимал, куда я шел, и прекрасно понимал, какое внимание будет как к моей персоне, так и к моей команде.

Я говорил футболистам, чтобы они помнили, что за пределами футбольного поля, когда вы идете с женой или семьей в ресторан или другие места, на вас будут смотреть. Всегда журналистам нужно что-то жареное. Болельщики в случае поражения «Спартака» были в ярости.

Когда мы проиграли дерби ЦСКА (0:1), Квинси Промес позволил себе погулять после поражения до шести утра в ночном клубе. Я ему объяснил на следующий день, что после поражения никто себе не может позволить не то что в ночных клубах погулять, просто даже выйти в магазин.

Руководители клуба меня попросили его наказать и не ставить на следующую игру в основной состав. Я был против этого решения, вызвал Промеса и сказал, что он будет играть следующую игру, но он должен отблагодарить своей игрой не только меня, а в первую очередь своих партнеров, потому что они в это время все сидели дома после поражения и переживали. А он в это время гулял.

Промес вышел на следующую игру, забил и отдал голевую передачу», – сказал Аленичев.

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Источник: ПАИ
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Аленичев Дмитрий
Комментарии (11)
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NewLife
1722021605
Вот почему ты не можешь быть тренером. Тебя всегда будут ненавидеть игроки, так как они не хотят быть рабами.
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ArReal
1722025782
А что...ему плакать нужно было 3 недели....сколько же у нас тупых совков...никак не выветришь их идиотизмы
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Pooodle
1722027098
Слишком много внимания этому чернопузу и его выходкам
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DeStar
1722028354
ну понятно ,что болелы могут ярые встретить после поражения. Но типа не выходить из дома и переживать... футболисты играют десятки матчей в год, ежегодно..они уже давно привыкли и понимают, что поражения были, есть и будут и это нормально)
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ivany4
1722030455
Интересно, к чему это он вспомнил? А ну да, уже забыли про его багаж.)) Лучше бы рассказал, чем закончился его "воспитательный" опыт в Спартаке.
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Егор-Крид-vkontakte
1722036613
Ну наказали так наказали
Ответить
Егор-Крид-vkontakte
1722036752
Че там Спартак тренера менять думает ? Два тура как никак прошло уже
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Arvlad
1722071969
Ну, и к чему была эта "информация"? Подлить маслица?
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Сергей-Горовой-google
1722105696
алень, совсем ку-ку? вспомнила бабка, как девкой была. керосинщик чортов. весь состав Спартака, под руководством этого недотренера, сидел на базе и лил слёзы из-за поражения сивогривым? серьёзно? а может к этому моменту уже нужно было собрать свой "чемодан", освободив место тренеру-победителю?
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Gospod
1722190606
Алентчев сам бывал в не трезвом состоянии в Красноярских клубах...видели
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