Аленичев вспомнил, как Промес гулял в ночном клубе после поражения в дерби

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал историю про Квинси Промеса. Нидерландский футболист отправился в ночной клуб после поражения от ЦСКА.

«Я прекрасно понимал, куда я шел, и прекрасно понимал, какое внимание будет как к моей персоне, так и к моей команде.

Я говорил футболистам, чтобы они помнили, что за пределами футбольного поля, когда вы идете с женой или семьей в ресторан или другие места, на вас будут смотреть. Всегда журналистам нужно что-то жареное. Болельщики в случае поражения «Спартака» были в ярости.

Когда мы проиграли дерби ЦСКА (0:1), Квинси Промес позволил себе погулять после поражения до шести утра в ночном клубе. Я ему объяснил на следующий день, что после поражения никто себе не может позволить не то что в ночных клубах погулять, просто даже выйти в магазин.

Руководители клуба меня попросили его наказать и не ставить на следующую игру в основной состав. Я был против этого решения, вызвал Промеса и сказал, что он будет играть следующую игру, но он должен отблагодарить своей игрой не только меня, а в первую очередь своих партнеров, потому что они в это время все сидели дома после поражения и переживали. А он в это время гулял.

Промес вышел на следующую игру, забил и отдал голевую передачу», – сказал Аленичев.

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