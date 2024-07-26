Осинькин объяснил, почему «Крылья» пропустили 7 мячей в двух матчах

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 2‑го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3) посетовал на кадровые проблемы.

– Второе домашнее поражение подряд, 7 пропущенных мячей, в чем причина?

– Надо разбивать эти матчи. «Зенит» у нас идет за скобками, это команда, которая любую может переиграть. По сегодняшнему матчу – немножечко не хватает у нас внутренних резервов. У нас ушли такие люди, как Салтыков и Горшков, травма у Рахмановича, заболел Фернандо (Костанца), он нужен был нам на этот матч.

Пропустившие почти всю весну Бейл, Гарре и Ежов пока не могут набрать форму, к сожалению. Хотел, чтобы они сыграли минут 60, но матч складывался так, что пришлось давать больше, а они не готовы.

Готовность Гарре – надо посмотреть, что у него за травма. Может быть, обойдемся. Возможно, спазм. Завтра скажут точнее, когда сделаем снимок. Есть благоприятные симптомы, но до конца пока не можем быть уверены.

– Когда ждать трансферов в связи с такими кадровыми потерями?

– Надеюсь, скоро начнем делать трансферы. Как минимум по одной позиции всe близко, остальное – мы занимаемся. Мы понимали, в каком мы состоянии, понимали, сколько у нас людей. Посмотрим, что будет.

«Ростов» – очень хорошая команда в хорошей форме. В матче с ЦСКА они были намного ближе к победе. В какой‑то момент мы не смогли перетерпеть. В ситуации с первым голом можно еще 280 раз так пробить, и никогда мяч туда не попадет. Пока всe нам залетает и залетает.