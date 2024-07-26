Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Осинькин объяснил, почему «Крылья» пропустили 7 мячей в двух матчах

Осинькин объяснил, почему «Крылья» пропустили 7 мячей в двух матчах

26 июля 2024, 21:24
4

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 2‑го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3) посетовал на кадровые проблемы.

– Второе домашнее поражение подряд, 7 пропущенных мячей, в чем причина?

– Надо разбивать эти матчи. «Зенит» у нас идет за скобками, это команда, которая любую может переиграть. По сегодняшнему матчу – немножечко не хватает у нас внутренних резервов. У нас ушли такие люди, как Салтыков и Горшков, травма у Рахмановича, заболел Фернандо (Костанца), он нужен был нам на этот матч.

Пропустившие почти всю весну Бейл, Гарре и Ежов пока не могут набрать форму, к сожалению. Хотел, чтобы они сыграли минут 60, но матч складывался так, что пришлось давать больше, а они не готовы.

Готовность Гарре – надо посмотреть, что у него за травма. Может быть, обойдемся. Возможно, спазм. Завтра скажут точнее, когда сделаем снимок. Есть благоприятные симптомы, но до конца пока не можем быть уверены.

– Когда ждать трансферов в связи с такими кадровыми потерями?

– Надеюсь, скоро начнем делать трансферы. Как минимум по одной позиции всe близко, остальное – мы занимаемся. Мы понимали, в каком мы состоянии, понимали, сколько у нас людей. Посмотрим, что будет.

«Ростов» – очень хорошая команда в хорошей форме. В матче с ЦСКА они были намного ближе к победе. В какой‑то момент мы не смогли перетерпеть. В ситуации с первым голом можно еще 280 раз так пробить, и никогда мяч туда не попадет. Пока всe нам залетает и залетает.

  • «Крылья Советов» занимают 16-е место в РПЛ с 0 очков и разницей мячей 1:7 после двух матчей.
  • В это трансферное окно самарцы пополнились только вратарем Сергеем Песьяковым, пришедшим на правах свободного агента.

Еще по теме:
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: 5 сентября 2026 1
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА 1
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Pourquoi pas
1722029071
Крыльям удачи!
Ответить
Garrincha58
1722062060
тоже научился отговариваться, а может дело в том что Солдатенков и Евгеньев одни из самых слабых защитников РПЛ
Ответить
zigbert
1722087030
Начало для Крыльев неутешительное но может эти игроки в ближайшее время восстановятся и результаты придут.
Ответить
Главные новости
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
2
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
3
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
2
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
7
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
7
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
9
Все новости
Все новости
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
7
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
7
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
9
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
4
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
5
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+