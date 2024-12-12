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    • Владелец «Акрона»: «Заинтересован в двух клубах в области, поэтому ратую за порядок в «Крыльях Советов»

    Владелец «Акрона»: «Заинтересован в двух клубах в области, поэтому ратую за порядок в «Крыльях Советов»

    Павел Морозов, владелец «Акрона», не хочет уничтожения «Крыльев Советов».

    • Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.
    • Федорищев обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове. Также он просил проверить сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с «Крыльями Советов».
    • «Акрон» идет в РПЛ 9-м, «Крылья» – 10-ми.

    «У нас большой бизнес в регионе, и, безусловно, с Вячеславом Андреевичем мы знакомы, общаемся по рабочим вопросам. Я как владелец частого клуба заинтересован в том, чтобы в Самарской области было два клуба. По сути, только в Москве пять клубов, а другие регионы имеют по одной команде.

    Самарская область в этом плане уникальна, и мне симпатичны региональные дерби, симпатична наша внутренняя конкуренция, симпатичны какие-то игры, противостояния и инфоповоды.

    У меня нет никакой ревности к «Крыльям Советов», я абсолютно спокойно отношусь к этому клубу, ратую за то, чтобы у них все было в порядке, чтобы страсти, связанные с последними событиями, улеглись, чтобы появились нормальный бюджет, нормальная стратегия, нормальная селекция. Когда есть конкурент, это всегда тебя мобилизует работать больше и лучше и не расслабляться», – сказал Морозов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: odds.ru

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    12.12.2024 13:53
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