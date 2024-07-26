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  • Чистяков: «У фанатов будет отвращение к Соболеву, если он перейдет в «Зенит»

Чистяков: «У фанатов будет отвращение к Соболеву, если он перейдет в «Зенит»

26 июля 2024, 17:00
24

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков на ютуб-канале «СБГ Шоу» высказался о потенциальном трансфере в команду форварда «Спартака» Александра Соболева.

  • 27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, провел 140 матчей и забил 58 мячей.
  • Нападающий может перейти в «Зенит».
  • Transfermarkt оценивает Соболева в 7,5 миллиона евро.

– Как пацаны в команде примут Соболева, если у вас с ним был конфликт?

– Время покажет. У меня есть друг. Когда мы с ним познакомились, у меня было такое отвращение к этому человеку. Ну, просто не мой человек, думаю. А сейчас мы дружим.

Поэтому не вижу смысла загадывать. Наверное, у болельщиков к Соболеву будет отвращение. Некрасиво он поступил. Есть какой-то осадок. Но повторюсь, время покажет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Чистяков Дмитрий Соболев Александр
Комментарии (24)
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MazaiNN
1722003804
У фанатов будет отвращение к Соболеву если он и не перейдет в Зенит. Хорошо бы Зенит отказался от этой затеи. И вот что тогда? Куда идти?
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...короче
1722003857
...да какое там отвращение, мы ему будем благодарны, что он от нас свалил наконец-то. А в Зените все в восторге будут, что якобы, Спартаку нагадить получилось. И всем хорошо!)...
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Зарема лис
1722004888
Отвращение уже есть и скорее всего он никуда не перейдёт, посмотрим что будет, обычно после таких пируэтов в карьере ничего хорошего не происходит
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Иван Петров 1986
1722005312
Вызывает отвращение уже то, происходит в нашем футболе. И не только в футболе.
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алдан2014
1722005746
Саша своим поведением настроил болельщиков,не только Спартака,против себя. Словил звезду парень.
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АЛЕКС 58
1722009942
Яйцами меньше трясти нужно было,быдлятине.
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шахта Заполярная
1722010190
Соболь больше похож на дятла, чем на дельфина. В Спартаке нагадил и зинка не возьмет. Другие посмотрят и пошлют эту "звезду" лесом. Куда дятлу потом податься.
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Шустик
1722010300
Если забьет сырдыху парочку - тут все простим!!!
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Каратель помойников
1722010353
Чистяков то с гнильцой,впрочем как и всё помойное
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САДЫЧОК
1722012115
Отвращение даже если не перейдет!
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