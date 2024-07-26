Чистяков: «У фанатов будет отвращение к Соболеву, если он перейдет в «Зенит»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков на ютуб-канале «СБГ Шоу» высказался о потенциальном трансфере в команду форварда «Спартака» Александра Соболева.

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, провел 140 матчей и забил 58 мячей.

Нападающий может перейти в «Зенит».

Transfermarkt оценивает Соболева в 7,5 миллиона евро.

– Как пацаны в команде примут Соболева, если у вас с ним был конфликт?

– Время покажет. У меня есть друг. Когда мы с ним познакомились, у меня было такое отвращение к этому человеку. Ну, просто не мой человек, думаю. А сейчас мы дружим.

Поэтому не вижу смысла загадывать. Наверное, у болельщиков к Соболеву будет отвращение. Некрасиво он поступил. Есть какой-то осадок. Но повторюсь, время покажет.