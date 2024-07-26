Смолов объяснил, почему не продлил контракт с «Динамо»

Форвард «Краснодара» Федор Смолов ответил, что стало причиной непродления контракта с «Динамо».

– Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров сказал, что при обсуждении нового контракта вас не устроило количество матчей для получения бонуса. Действительно это стало проблемой?

– Не совсем так. Да, камнем преткновения в переговорах стал пункт о бонусах за сыгранные матчи, но я просил не уменьшить количество игр, а разбить выплату на несколько платежей. Не просил идти навстречу ни в плане суммы, ни в плане количества матчей, только в периодичности выплат.

Смолов в составе «Краснодара» дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ.

Федор играл в Европе за «Сельту» и «Фейеноорд».

Ранее Смолов играл за сборную России.

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