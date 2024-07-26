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  • Губерниев – о Глушенкове: «Выглядит как лучший бразилец в составе чемпиона»

Губерниев – о Глушенкове: «Выглядит как лучший бразилец в составе чемпиона»

26 июля 2024, 11:12
10

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от старта российского футбольного сезона в исполнении «Зенита» и «Локомотива».

«Чемпионат начался. И «Зенит» прекрасен. Очень хорош Глушенков, который просто выглядит как лучший бразилец в составе чемпиона. И «Зенит» стоит особняком. Посмотрим, какая команда или несколько команд к нему приблизятся. Поэтому главное – не терять очки на ровном месте.

«Локомотив» подарил весeлый матч с «Акроном». Тот самый случай, когда хорошо выиграли. Не всегда так было в прошлом сезоне, когда команда играла вничью, вела в счeте, потом упускала победу и потому не стала призeром, очков не хватило. Но сейчас посмотрите с новичком лиги, эта победа как-то позволит драматичную серию незабитых мячей в концовке прервать», – написал Губерниев.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Глушенков Максим Губерниев Дмитрий
Комментарии (10)
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NewLife
1721983292
"о Глушенкове: «Выглядит как лучший бразилец " Губа выглядит, как самый грязный из всех немытых))
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Цугундeр
1721984246
"Поэтому главное – не терять очки на ровном месте." Казань -место очень неровное , да и нервное после "вчерашнего" сезона .
Ответить
Александр-Каратеев-yandex
1721984445
О Педро тоже так говорили, но через пару матчей сник бразилец и сейчас ничего существенного не показывает, так что рано петь диферамбы по Глушенкову.
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алдан2014
1721996774
Есть предложение ко всем, давайте игнорировать статьи губерниева. Нолище ведь,пусть биатлон обсуждает
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