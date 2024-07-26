Губерниев – о Глушенкове: «Выглядит как лучший бразилец в составе чемпиона»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от старта российского футбольного сезона в исполнении «Зенита» и «Локомотива».

«Чемпионат начался. И «Зенит» прекрасен. Очень хорош Глушенков, который просто выглядит как лучший бразилец в составе чемпиона. И «Зенит» стоит особняком. Посмотрим, какая команда или несколько команд к нему приблизятся. Поэтому главное – не терять очки на ровном месте.

«Локомотив» подарил весeлый матч с «Акроном». Тот самый случай, когда хорошо выиграли. Не всегда так было в прошлом сезоне, когда команда играла вничью, вела в счeте, потом упускала победу и потому не стала призeром, очков не хватило. Но сейчас посмотрите с новичком лиги, эта победа как-то позволит драматичную серию незабитых мячей в концовке прервать», – написал Губерниев.