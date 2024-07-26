Губерниев – о Глушенкове: «Выглядит как лучший бразилец в составе чемпиона»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от старта российского футбольного сезона в исполнении «Зенита» и «Локомотива».
«Чемпионат начался. И «Зенит» прекрасен. Очень хорош Глушенков, который просто выглядит как лучший бразилец в составе чемпиона. И «Зенит» стоит особняком. Посмотрим, какая команда или несколько команд к нему приблизятся. Поэтому главное – не терять очки на ровном месте.
«Локомотив» подарил весeлый матч с «Акроном». Тот самый случай, когда хорошо выиграли. Не всегда так было в прошлом сезоне, когда команда играла вничью, вела в счeте, потом упускала победу и потому не стала призeром, очков не хватило. Но сейчас посмотрите с новичком лиги, эта победа как-то позволит драматичную серию незабитых мячей в концовке прервать», – написал Губерниев.
- 24-летний Глушенков в 2 официальных матчах за «Зенит» забил 4 мяча.
- В 1-м туре РПЛ «Зенит» победил «Крылья Советов» (4:0), а «Локомотив» – «Акрон» (3:2).