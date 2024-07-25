Французский клуб заинтересован в покупке защитника «Зенита»

Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан, играющий в «Интернасьонале» на правах аренды, может перебраться в «Ренн».

По сведениям СМИ, французский клуб начал переговоры с «Зенитом» о трансфере бразильца. Российский клуб хочет за футболиста 15 миллионов евро. Также в услугах Ренана заинтересованы «Марсель», «Бешикташ» и «Порту».

Ранее сообщалось, что Роберта Ренана пытается приобрести «Интер». Итальянцы не могут согласовать с «Зенитом» сумму компенсации за игрока.