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Французский клуб заинтересован в покупке защитника «Зенита»

25 июля 2024, 21:11
3

Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан, играющий в «Интернасьонале» на правах аренды, может перебраться в «Ренн».

По сведениям СМИ, французский клуб начал переговоры с «Зенитом» о трансфере бразильца. Российский клуб хочет за футболиста 15 миллионов евро. Также в услугах Ренана заинтересованы «Марсель», «Бешикташ» и «Порту».

Ранее сообщалось, что Роберта Ренана пытается приобрести «Интер». Итальянцы не могут согласовать с «Зенитом» сумму компенсации за игрока.

  • Бразилец провел за петербургский клуб 18 игр во всех турнирах.

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Источник: UOL
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Ренн Порту Марсель Ренан Роберт
Комментарии (3)
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lejnin
1721933279
Ну вот, Реал опять пролетает с покупкой классного защитника :D:D:D
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witcheniwi
1721934475
А есть еще люди, кто ведётся на все эти фуфло-телеграм-каналы с прогнозами? Таких нет! Потому что есть 10летний сервис. В любом поиске найдешь его по фразе – бронзовый прогноз. А самое главное, что там есть ГАРАНТИЯ!
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