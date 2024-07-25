«Реал» претендует на победителя Евро-2024

Защитник «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт заинтересован в трансфере в «Реал» и готов расторгнуть соглашение с саудовским клубом, отказавшись от 48 миллионов евро за оставшиеся 2 года по контракту.

По данным As, мадридский клуб ищет возможности для усиления обороны после ухода Начо Фернандеса и неудавшегося подписания Лени Йоро. Кандидатура Ляпорта нравится главному тренеру команды Карло Анчелотти.

«Аль-Наср» не хочет отпускать Ляпорта бесплатно и согласен лишь на продажу защитника, в то время как «Реал» настаивает на переходе Эмерика в качестве свободного агента. Отмечается, что достичь соглашения будет трудно, однако ситуация может измениться до конца трансферного окна.