«Реал» претендует на победителя Евро-2024

Защитник «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт заинтересован в трансфере в «Реал» и готов расторгнуть соглашение с саудовским клубом, отказавшись от 48 миллионов евро за оставшиеся 2 года по контракту.
По данным As, мадридский клуб ищет возможности для усиления обороны после ухода Начо Фернандеса и неудавшегося подписания Лени Йоро. Кандидатура Ляпорта нравится главному тренеру команды Карло Анчелотти.
«Аль-Наср» не хочет отпускать Ляпорта бесплатно и согласен лишь на продажу защитника, в то время как «Реал» настаивает на переходе Эмерика в качестве свободного агента. Отмечается, что достичь соглашения будет трудно, однако ситуация может измениться до конца трансферного окна.
- Ляпорт сыграл на Евро-2024 6 матчей за сборную Испании, которая выиграла турнир.
- В прошлом сезоне 30-летний игрок провел 39 встреч за «Аль-Наср» после перехода из «Манчестер Сити», забил 4 гола, отдал 1 передачу.
Источник: As