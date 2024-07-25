В Бразилии сообщили, что Клаудиньо не будет уговаривать «Зенит» отпустить его во «Фламенго»

«Фламенго» не оставляет попыток подписать полузащитника «Зенита» Клаудиньо.
«Клаудиньо не готов воздействовать на руководство «Зенита» касательно перехода во «Фламенго», руководители бразильского клуба рассчитывают на агентов», – заявили в O Globo.
- Ранее в бразильских СМИ появились сведения о том, что «Фламенго» практически согласовал с «Зенитом» трансфер бразильского атакующего полузащитника Клаудиньо, но возникли сложности со сроками оплаты.
- Сам футболист уже дал согласие на возращение в родную страну.
- Александр Медведев заявил, что Клаудиньо останется в невском клубе.
Источник: O Globo