В Бразилии сообщили, что Клаудиньо не будет уговаривать «Зенит» отпустить его во «Фламенго»

«Фламенго» не оставляет попыток подписать полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

«Клаудиньо не готов воздействовать на руководство «Зенита» касательно перехода во «Фламенго», руководители бразильского клуба рассчитывают на агентов», – заявили в O Globo.