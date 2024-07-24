Стала известна причина, по которой Клаудиньо до сих пор не перешел во «Фламенго»

«Фламенго» не может договориться с «Зенитом» о трансфере полузащитника Клаудиньо.

По сведениям СМИ, боссы «Зенита» пересмотрели договоренности с «Фламенго» по форме оплаты за 27-летнего атакующего полузащитника. Теперь петербуржцы хотят получить деньги в три этапа. Сам футболист по-прежнему хотел бы вернуться в Бразилию.

Клаудиньо защищает цвета «Зенита» с 2021 года.

В майке коллектива с берегов Невы бразилец провел 105 поединков.

В них футболист записал в актив 20 мячей и 26 результативных передач.

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