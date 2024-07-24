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  • Стала известна причина, по которой Клаудиньо до сих пор не перешел во «Фламенго»

Стала известна причина, по которой Клаудиньо до сих пор не перешел во «Фламенго»

24 июля 2024, 21:27
7

«Фламенго» не может договориться с «Зенитом» о трансфере полузащитника Клаудиньо.

По сведениям СМИ, боссы «Зенита» пересмотрели договоренности с «Фламенго» по форме оплаты за 27-летнего атакующего полузащитника. Теперь петербуржцы хотят получить деньги в три этапа. Сам футболист по-прежнему хотел бы вернуться в Бразилию.

  • Клаудиньо защищает цвета «Зенита» с 2021 года.
  • В майке коллектива с берегов Невы бразилец провел 105 поединков.
  • В них футболист записал в актив 20 мячей и 26 результативных передач.

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Источник: социальные сети журналиста Вене Касагранде
Россия. Премьер-лига Зенит Фламенго Клаудиньо
Комментарии (7)
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nik55
1721846018
отпустите раба домой
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acor94
1721849641
Если будут постоянно каверкать условия, никто с нами в будущем не захочет работать.
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Garrincha58
1721850301
без нас разберутся и нехрен тут всяким источникам вмешиваться
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Ziklop
1721853103
инфы ноль... что хочет Фламенго? в 10 этапов в сто лет? темка не раскрыта.
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rash1959
1721883393
А раньше хоьели всё и сразу. а бразилы ответили: в три этапа за 100 лет
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