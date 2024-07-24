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  • Широков прокомментировал переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Широков прокомментировал переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

24 июля 2024, 18:27
10

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о переходе Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

Московский клуб ранее отстранил форварда от тренировок с первой командой.

– О чем говорит факт, что «Спартак» может отпустить Соболева?

– Честно говоря, не знаю. Думаю, что «Спартак» мог бы и удержать Соболева. Может быть, они считают, что он исчерпал свой ресурс или еще что‑то, но только «Спартак» может ответить на этот вопрос. Я не вижу, кем на данный момент «Спартак» может заменить Соболева. Трудно сказать.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Широков Роман Соболев Александр
Комментарии (10)
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ivany4
1721835568
Сразу вспомнились газеты начала застоя - не читал но осуждаю. ...честно говоря, не знаю. ...только «Спартак» может ответить на этот вопрос. ...Я не вижу, кем на данный момент «Спартак» может заменить Соболева. Трудно сказать.... Рома, так что ты хотел сказать по этому вопросу??
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Цугундeр
1721836112
Бррр.. Лучшая и тупейшая профанация .. Естественно от Широкова.
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Cleaner
1721836493
Роман Широков, гопник, который избил судью прямо на поле на глазах у зрителей, обсуждает другого гопника, который тряс на поле(прямо в прямом эфире) своими причиндалами. Пипец!!!...(((
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zaichenkoanat93
1721837133
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Ziklop
1721841842
Я не вижу Соболя в составе Зенита! в смысле на офсайте. но все это бурно обсуждают, кроме оф лиц Зенита? вот как оно будет так оно и надо... пока одно звиздобольство блохеров или как там их сосайдеров???
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Ганнибал Лектор
1721848997
Зачем Зениту дельфин?
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