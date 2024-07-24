Широков прокомментировал переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о переходе Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

Московский клуб ранее отстранил форварда от тренировок с первой командой.

– О чем говорит факт, что «Спартак» может отпустить Соболева?

– Честно говоря, не знаю. Думаю, что «Спартак» мог бы и удержать Соболева. Может быть, они считают, что он исчерпал свой ресурс или еще что‑то, но только «Спартак» может ответить на этот вопрос. Я не вижу, кем на данный момент «Спартак» может заменить Соболева. Трудно сказать.