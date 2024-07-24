Защитник «Оренбурга» сравнил популярность «Спартака» и «Зенита»

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес считает, что «Зенит» более известен за границей, чем «Спартак».

– Ты в курсе, что «Спартак» называют народной командой?

– Не слышал ничего об этом. Но я не так долго играю в России и не слишком много знаю о других командах. Если они себя так называют – хорошо.

– По твоим ощущениям, кто популярнее в России – «Спартак» или «Зенит»?

– Мне кажется, сейчас «Зенит» популярнее всех в России. Это бренд, который знают во многих частях мира. «Спартак» не так известен за границей.