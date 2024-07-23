Радимов назвал слабейшую команду РПЛ – это не «Спартак»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от 1-го тура РПЛ.

«Из всех команд РПЛ самая слабая сейчас – это «Пари Нижний Новгород». Они вообще не понимают, что делают.

За полтора месяца паузы главный тренер Саша Илич ничего поменять и настроить не смог? Я вообще не вижу никаких изменений, в обороне ничего не поменялось, никакого баланса в игре нет. Зачем играть с высокой линией обороны, когда защитники медленные, а полузащита не успевает добегать? Я не вижу смысла в этом. Ведь очевидно, что качество игроков обороны не позволяет так играть. И в каждом матче так можно получать по три-четыре гола.

Нижнему, конечно, необходимо усиление. Потому что если они этого не сделают, то им в этом сезоне прямая дорога на вылет», – сказал Радимов.