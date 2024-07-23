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Радимов назвал слабейшую команду РПЛ – это не «Спартак»

23 июля 2024, 16:53
4

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от 1-го тура РПЛ.

«Из всех команд РПЛ самая слабая сейчас – это «Пари Нижний Новгород». Они вообще не понимают, что делают.

За полтора месяца паузы главный тренер Саша Илич ничего поменять и настроить не смог? Я вообще не вижу никаких изменений, в обороне ничего не поменялось, никакого баланса в игре нет. Зачем играть с высокой линией обороны, когда защитники медленные, а полузащита не успевает добегать? Я не вижу смысла в этом. Ведь очевидно, что качество игроков обороны не позволяет так играть. И в каждом матче так можно получать по три-четыре гола.

Нижнему, конечно, необходимо усиление. Потому что если они этого не сделают, то им в этом сезоне прямая дорога на вылет», – сказал Радимов.

  • В 1-м туре РПЛ «Пари НН» проиграл дома «Рубину» (2:4).
  • Нижегородцы в прошлом сезоне спаслись от вылета через переходные матчи.
  • Следующий соперник «Пари НН» – ЦСКА.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Спартак Радимов Владислав
Комментарии (4)
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...короче
1721743133
...вот, про высокую линию обороны при не техничных и не быстрых защитниках - это в точку! И Спартак тоже чудил именно этим в Оренбурге(...
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Цугундeр
1721743370
А чо ты съ..бался с медового месяца лучше скажи.. Или в Нижнем неудачно так отдохнули ?) Пельмень с претензией на трюфель ...
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FCSpartakM
1721755522
" Зачем играть с высокой линией обороны, когда защитники медленные, а полузащита не успевает добегать?" - описал прям тактику Станковича
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